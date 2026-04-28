SAÚDE

Saiba onde fazer exame de endoscopia gratuito em Salvador

Multicentro atende pacientes no bairro da Liberdade

Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:35

A endoscopia é fundamental para avaliar possíveis alterações no sistema digestivo Crédito: Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

O exame de endoscopia digestiva alta, procedimento que permite o diagnóstico e acompanhamento de doenças do trato gastrointestinal, é oferecido de forma gratuita no Multicentro Liberdade, em Salvador.

Os pacientes podem realizar o exame por meio de regulação, via sistema VIDA+. Para agendamento, é necessário possuir guia do SUS e realizar o cadastro da solicitação na plataforma Salvador Digital, pelo aplicativo ou no site.

O agendamento também pode ser feito presencialmente nos guichês de atendimento da unidade.

Além de ser utilizado para diagnóstico, o exame de endoscopia digestiva alta também desempenha papel importante na prevenção de doenças. O procedimento possibilita a identificação precoce de lesões pré-cancerígenas, bem como de câncer de estômago e de esôfago.