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Saiba onde fazer exame de endoscopia gratuito em Salvador

Multicentro atende pacientes no bairro da Liberdade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:35

A endoscopia é fundamental para avaliar possíveis alterações no sistema digestivo (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)
A endoscopia é fundamental para avaliar possíveis alterações no sistema digestivo Crédito: Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

O exame de endoscopia digestiva alta, procedimento que permite o diagnóstico e acompanhamento de doenças do trato gastrointestinal, é oferecido de forma gratuita no Multicentro Liberdade, em Salvador.

Os pacientes podem realizar o exame por meio de regulação, via sistema VIDA+. Para agendamento, é necessário possuir guia do SUS e realizar o cadastro da solicitação na plataforma Salvador Digital, pelo aplicativo ou no site.

O agendamento também pode ser feito presencialmente nos guichês de atendimento da unidade.

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Além de ser utilizado para diagnóstico, o exame de endoscopia digestiva alta também desempenha papel importante na prevenção de doenças. O procedimento possibilita a identificação precoce de lesões pré-cancerígenas, bem como de câncer de estômago e de esôfago.

O serviço é destinado a pessoas com idade entre 18 e 69 anos e índice de massa corporal (IMC) de até 34,8. Para o atendimento, há exigências específicas conforme a faixa etária: pacientes entre 50 e 59 anos devem apresentar eletrocardiograma (ECG), enquanto aqueles com 60 anos ou mais precisam levar relatório do cardiologista, além de ECG, raio-X de tórax e exames laboratoriais.

Tags:

Bahia Salvador

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