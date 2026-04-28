CONFIRA

Alba aprova reajuste salarial de 5,3% para professores na Bahia

Projeto de lei foi aprovado durante sessão nesta terça-feira (28) sob protestos da oposição

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19:01

Tema foi debatido na Alba Crédito: Divulgação

O projeto de lei que prevê reajuste salarial de 5,3% para professores da rede estadual de forma escalonada, foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta terça-feira (28). O texto estabelece a recomposição de 3,3% sobre os salários praticados em 2025, com efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2026, além do acréscimo de 2% a partir de julho.

A proposta foi votada após tentativas de obstrução por parte da oposição e críticas de parlamentares. O deputado Luciano Ribeiro (União Brasil) argumentou que, apesar da adequação ao piso, o Estado ainda não garantiria uma remuneração equivalente ao salário mínimo da categoria em todos os casos.

Já o deputado Hilton Coelho (Psol) apresentou uma emenda propondo a antecipação total do reajuste, em substituição ao modelo escalonado previsto no projeto original. O relator da matéria, deputado Vitor Bonfim (PSB), recomendou a rejeição da proposta sob o argumento de que a mudança implicaria aumento de despesas, o que seria inconstitucional no âmbito do Legislativo. A emenda foi rejeitada pela maioria dos deputados.