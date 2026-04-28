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Fundação abre 480 vagas para cursos gratuitos em Salvador

Há turmas que serão iniciadas entre abril e junho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:18

Os formados em engenharia da computação têm visão crítica para resolução de problemas e conseguem implementar sistemas (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Há cursos de comunicação, negócios e empreendedorismo Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

A Fundação Bradesco abriu 480 vagas para 22 cursos gratuitos no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Há oportunidades para Arte e Design, Comunicação, Negócios e Empreendedorismo, Produção Visual e Design, e Tecnologia da Informação.

As inscrições devem ser feitas no site oficial da Fundação Bradesco ou presencialmente na secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 16h às 20h.

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Há turmas que serão iniciadas entre abril e junho.

Os cursos serão ministrados presencialmente de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 19h15 às 21h15. Apenas o curso de Informática será oferecido de segunda a quinta-feira, no mesmo horário. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos.

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Os candidatos devem utilizar os seguintes documentos para realizar a inscrição: RG ou CPF original; documento de comprovação de escolaridade; comprovante de residência.

Pelo site da Fundação Bradesco é possível conferir toda a programação, datas e cursos disponíveis.

Tags:

Bahia Salvador

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