CONHEÇA

Crianças autistas terão atividades em piscinas de graça em Salvador

Iniciativa vai contemplar 250 participantes na primeira etapa

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:07

Prefeitura lança projeto “Mergulho na Inclusão” com piscina assistida para crianças com autismo Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O projeto Mergulho na Inclusão, que promove atividades de piscina assistida com o objetivo de estimular crianças autistas, será lançado nesta quarta-feira (29), em Salvador. A ação gratuita é promovida pela prefeitura e vai contemplar 250 participantes na primeira etapa.

O lançamento do programa acontece das 14h às 17h, na sede da Salvamar, na Boca do Rio. A proposta é criar um espaço adaptado além do lazer, funcionando também como ferramenta terapêutica para o desenvolvimento físico e social das crianças do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

"O 'Mergulho na Inclusão' surge como uma ação integrada, que reúne poder público e instituições parceiras para oferecer um ambiente preparado, com respeito às necessidades sensoriais e individuais das crianças. A proposta é utilizar a água não apenas para uma atividade recreativa, mas como instrumento de estímulo, bem-estar e socialização", diz a gestão municipal.