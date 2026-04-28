Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Crianças autistas terão atividades em piscinas de graça em Salvador

Iniciativa vai contemplar 250 participantes na primeira etapa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:07

Prefeitura lança projeto “Mergulho na Inclusão” com piscina assistida para crianças com autismo
Prefeitura lança projeto “Mergulho na Inclusão” com piscina assistida para crianças com autismo Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O projeto Mergulho na Inclusão, que promove atividades de piscina assistida com o objetivo de estimular crianças autistas, será lançado nesta quarta-feira (29), em Salvador. A ação gratuita é promovida pela prefeitura e vai contemplar 250 participantes na primeira etapa. 

O lançamento do programa acontece das 14h às 17h, na sede da Salvamar, na Boca do Rio. A proposta é criar um espaço adaptado além do lazer, funcionando também como ferramenta terapêutica para o desenvolvimento físico e social das crianças do Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

"O 'Mergulho na Inclusão' surge como uma ação integrada, que reúne poder público e instituições parceiras para oferecer um ambiente preparado, com respeito às necessidades sensoriais e individuais das crianças. A proposta é utilizar a água não apenas para uma atividade recreativa, mas como instrumento de estímulo, bem-estar e socialização", diz a gestão municipal. 

O projeto conta com o apoio da Unifacs e da Instituição Serviço Social Autônomo - SSA Inclusão, iniciativa instituída por lei municipal e voltada ao fortalecimento de políticas públicas para pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas com deficiência. Entre suas diretrizes, estão a promoção da acessibilidade, inclusão e ampliação de oportunidades para esse público.

Mais recentes

Imagem - Homem rouba caminhão e faz quatro pessoas reféns em Salvador

Homem rouba caminhão e faz quatro pessoas reféns em Salvador
Imagem - Incêndio em carreta interdita totalmente a BR-324 na altura de Conceição do Jacuípe

Incêndio em carreta interdita totalmente a BR-324 na altura de Conceição do Jacuípe
Imagem - Universidade baiana abre mais de 1.100 vagas para transferência de cursos de graduação

Universidade baiana abre mais de 1.100 vagas para transferência de cursos de graduação