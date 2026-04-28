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Desconto de 8% no IPVA para veículos vai até esta quarta-feira (29) na Bahia

Donos de veículos com placas terminadas em 3 têm direito ao abatimento caso efetuem o pagamento em cota

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:12

Donos de veículos com placa final 2 têm desconto do IPVA na Bahia
Donos de veículos com placa final 3 têm desconto do IPVA na Bahia Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O prazo para pagamento do IPVA com desconto de 8% para veículos com placas final 3 vai até esta quarta-feira (29). O abatimento é válido para quem optar pela quitação do tributo em cota única.

Já para os contribuintes que escolherem o pagamento parcelado em cinco vezes, sem desconto, a primeira cota também vence no dia 29 de abril. Para os veículos com placas de final 4, os prazos se estendem até quinta-feira (30), segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz). 

Veja o calendário do IPVA 2026: quem antecipar pagamento terá desconto de 15%
Veja o calendário do IPVA 2026: quem antecipar pagamento terá desconto de 15% Crédito: Divulgação

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única com desconto de 8% podem quitar o imposto via Pix, por meio do portal www.ba.gov.br. Para isso, basta acessar com usuário e senha e solicitar o serviço “Pagar licenciamento cota única – emissão do DAE”.

O pagamento também pode ser realizado pelos canais do Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob. Caso prefira o pagamento em cota única, sem desconto, o prazo para veículos com placa de final 3 vai até 28 de agosto, enquanto para os de final 4 o vencimento ocorre em 31 de agosto.

Em abril, vence ainda a segunda cota do IPVA para quem optou pelo parcelamento do tributo. Para as placas de final 1, o vencimento é no dia 29 de abril, e para as de final 2, no dia 30. O descumprimento dos prazos implica a perda do direito ao parcelamento ou ao desconto, sendo necessário quitar o valor integral na data de vencimento da última cota.

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