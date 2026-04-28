CRIME

Homem rouba caminhão e faz quatro pessoas reféns em Salvador

Um homem foi preso após quase três horas de negociação

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:32

Polícia Militar foi acionada para a ocorrência Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Quatro pessoas foram feitas reféns nesta terça-feira (28), no bairro de Pirajá, em Salvador. As vítimas eram duas mulheres, um homem e uma criança, que só foram resgatados após três horas de negociação.

Segundo a Polícia Militar, o homem roubou um caminhão na BR-324 e fugiu em seguida. Policiais foram acionados e iniciaram o acompanhamento do autor, que abandonou o veículo, invadiu uma residência no final de linha da rua Alves Cruz e fez a família refém.

A área foi isolada e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) acionado. Por volta das 13h20, a polícia conseguiu libertar dois reféns, mãe e bebê, e às 13h39 uma idosa e o filho dela foram libertados.