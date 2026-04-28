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Incêndio em carreta interdita totalmente a BR-324 na altura de Conceição do Jacuípe

PRF e Corpo de Bombeiros atuam no local e não há previsão para liberação da pista

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 17:30

Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Uma carreta carregada de farelo de soja pegou fogo na tarde desta terça-feira (28), provocando a interdição total da BR-324, no km 535, em Conceição do Jacuípe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu por volta das 15h50, no sentido crescente da rodovia (sentido Feira de Santana-Salvador).

Apesar da proporção das chamas, a PRF confirmou que não houve vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham no local para combater o incêndio e realizar o resfriamento da carga, enquanto os agentes rodoviários isolam a área para garantir a segurança dos motoristas.

A interdição é total e não há, até o momento, previsão para a liberação da pista. O bloqueio atinge um dos principais eixos de ligação do estado.

As autoridades recomendam que os condutores evitem o trecho ou busquem rotas alternativas, caso possível. A perícia técnica deverá apurar as causas do incêndio assim que o fogo for totalmente controlado e o veículo removido da via.

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Tags:

Bahia Trânsito Prf Incêndio Paralisação

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