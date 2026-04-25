TRAGÉDIA

Acidente entre caminhonetes de luxo em estrada da Bahia deixa um morto e três feridos

Vítima ainda não foi identificada oficialmente após acidente registrado na noite de sexta (24)

Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:32

Acidente foi registrado na região de São Desidério Crédito: Reprodução

Um acidente grave registrado na noite da última sexta-feira (24) terminou com a morte de uma pessoa na BR-135, no município de São Desidério, no oeste do estado. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um caminhão em um trecho da zona rural.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o sinistro aconteceu por volta das 20h30, na altura do km 258 da rodovia. A batida envolveu uma Toyota Hilux e um caminhão modelo Ford F-4000.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Ainda conforme os dados iniciais, os ocupantes da caminhonete ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Já no caminhão, o condutor sobreviveu com ferimentos, enquanto o passageiro não resistiu aos impactos e morreu no local.

A ocorrência também foi registrada pela Delegacia Territorial do município, que detalhou as circunstâncias do caso. "Delegacia Territorial (DT - São Desidério) registrou na noite da última sexta-feira (24), o acidente que provocou a morte de um homem ainda sem identificação formal nas imediações do KM 30 da BR-135, zona rural do município. Segundo apurado, a colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão", informou em nota.