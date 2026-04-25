Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal é executados a tiros após ter casa invadida no Rio Sena

Vítimas foram atingidas por vários disparos e morreram no local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 16:33

Caso foi registrado na 2ª Travessa Mamede Crédito: Reprodução

Um casal foi morto a tiros dentro de casa na madrugada deste sábado (25), no bairro do Rio Sena, em uma localidade conhecida como Coqueiral, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Luiz Henrique de Jesus Galiza, de 32 anos, e Ingride Joice Pinheiro de Oliveira, de 27.

De acordo com as primeiras informações, homens armados invadiram o imóvel onde o casal estava e efetuaram diversos disparos. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O crime aconteceu na 2ª Travessa Mamede, área considerada periférica da capital.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Policiais militares foram acionados após denúncias de pessoas baleadas dentro da residência. Ao chegarem, encontraram o casal já sem vida. A área foi isolada para o trabalho das equipes periciais.

Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e o caso passou a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do duplo homicídio.

Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência inicial e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos no local do crime.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Leia mais

Imagem - Suspeito é preso por envolvimento em roubos, furtos e receptação de carros em Salvador

Suspeito é preso por envolvimento em roubos, furtos e receptação de carros em Salvador

Imagem - Suspeito de matar mulher baleada em São Marcos é preso em condomínio

Suspeito de matar mulher baleada em São Marcos é preso em condomínio

Imagem - Turista idosa presa por injúria racial contra PM em Salvador é solta dois dias após crime

Turista idosa presa por injúria racial contra PM em Salvador é solta dois dias após crime

Tags:

Crime Execução Dentro de Casa Casal Morto

Mais recentes

Imagem - Acidente entre caminhonetes de luxo em estrada da Bahia deixa um morto e três feridos

Acidente entre caminhonetes de luxo em estrada da Bahia deixa um morto e três feridos
Imagem - Cantor denuncia agressão e ameaças de segurança de Tayrone em show na Bahia: 'Meteu arma na minha cara'

Cantor denuncia agressão e ameaças de segurança de Tayrone em show na Bahia: 'Meteu arma na minha cara'
Imagem - Mulher tenta entrar com viagra e maconha em presídio da Bahia e acaba presa

Mulher tenta entrar com viagra e maconha em presídio da Bahia e acaba presa