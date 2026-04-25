CRIME

Casal é executados a tiros após ter casa invadida no Rio Sena

Vítimas foram atingidas por vários disparos e morreram no local

Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 16:33

Caso foi registrado na 2ª Travessa Mamede Crédito: Reprodução

Um casal foi morto a tiros dentro de casa na madrugada deste sábado (25), no bairro do Rio Sena, em uma localidade conhecida como Coqueiral, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Luiz Henrique de Jesus Galiza, de 32 anos, e Ingride Joice Pinheiro de Oliveira, de 27.

De acordo com as primeiras informações, homens armados invadiram o imóvel onde o casal estava e efetuaram diversos disparos. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O crime aconteceu na 2ª Travessa Mamede, área considerada periférica da capital.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Policiais militares foram acionados após denúncias de pessoas baleadas dentro da residência. Ao chegarem, encontraram o casal já sem vida. A área foi isolada para o trabalho das equipes periciais.

Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e o caso passou a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do duplo homicídio.

Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência inicial e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos no local do crime.