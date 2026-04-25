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Cantor denuncia agressão e ameaças de segurança de Tayrone em show na Bahia: 'Meteu arma na minha cara'

Caso ocorreu em Caldeirão Grande; vítima diz que teve celular danificado e não recebeu socorro imediato

Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:05

Cantor denunciou agressão e ameaças Crédito: Reprodução

O cantor baiano Erick Woods denunciou ter sido vítima de agressão durante um show do artista Tayrone, realizado na madrugada deste sábado (25), na cidade de Caldeirão Grande. Em vídeos publicados nas redes sociais, Erick afirma que teve o braço quebrado após ser atingido durante uma confusão com integrantes da equipe de segurança do evento.

Segundo ele, um homem armado, que seria policial e estaria acompanhando a comitiva do artista, chegou a apontar uma arma em seu rosto. “Puxou a arma, meteu na minha cara, quebrou meu braço”, relatou. De acordo com o cantor, a situação começou quando ele estava em um espaço próximo ao palco e foi orientado a deixar o local.

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Erick diz que respondeu que sairia, mas acabou sendo tratado com agressividade por membros da equipe. Ainda conforme o relato, durante a confusão, um dos envolvidos teria tomado seu celular e o arremessado no chão, causando danos ao aparelho. “Pegou meu celular, jogou no chão, quebrou e deixou na escada”, afirmou.

Após deixar a área, o cantor relata que foi novamente abordado por um homem armado, que tentou intimidá-lo. “Ele puxou a arma e botou na minha cara. Eu falei: não vou conversar com você”, disse. Erick Woods também afirmou que sofreu uma coronhada e reforçou que a agressão resultou na fratura do braço.

Ele relata que, após o ocorrido, não recebeu assistência imediata no local do evento. “Ninguém me prestou socorro, ninguém me prestou solidariedade”, declarou. O cantor buscou atendimento médico inicialmente em Hospital e Maternidade João Dorval Carneiro, mas afirmou que a unidade não tinha estrutura suficiente para realizar exames.