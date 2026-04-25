Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor denuncia agressão e ameaças de segurança de Tayrone em show na Bahia: 'Meteu arma na minha cara'

Caso ocorreu em Caldeirão Grande; vítima diz que teve celular danificado e não recebeu socorro imediato

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 17:05

Cantor denunciou agressão e ameaças
Cantor denunciou agressão e ameaças Crédito: Reprodução

O cantor baiano Erick Woods denunciou ter sido vítima de agressão durante um show do artista Tayrone, realizado na madrugada deste sábado (25), na cidade de Caldeirão Grande. Em vídeos publicados nas redes sociais, Erick afirma que teve o braço quebrado após ser atingido durante uma confusão com integrantes da equipe de segurança do evento.

Segundo ele, um homem armado, que seria policial e estaria acompanhando a comitiva do artista, chegou a apontar uma arma em seu rosto. “Puxou a arma, meteu na minha cara, quebrou meu braço”, relatou. De acordo com o cantor, a situação começou quando ele estava em um espaço próximo ao palco e foi orientado a deixar o local.

Cantor denunciou agressão e ameaças

Cantor denunciou agressão e ameaças por Reprodução
Cantor denunciou agressão e ameaças por Reprodução
Cantor denunciou agressão e ameaças por Reprodução
Cantor denunciou agressão e ameaças por Reprodução
Cantor denunciou agressão e ameaças por Reprodução
Cantor denunciou agressão e ameaças por Reprodução
1 de 6
Cantor denunciou agressão e ameaças por Reprodução

Erick diz que respondeu que sairia, mas acabou sendo tratado com agressividade por membros da equipe. Ainda conforme o relato, durante a confusão, um dos envolvidos teria tomado seu celular e o arremessado no chão, causando danos ao aparelho. “Pegou meu celular, jogou no chão, quebrou e deixou na escada”, afirmou.

Após deixar a área, o cantor relata que foi novamente abordado por um homem armado, que tentou intimidá-lo. “Ele puxou a arma e botou na minha cara. Eu falei: não vou conversar com você”, disse. Erick Woods também afirmou que sofreu uma coronhada e reforçou que a agressão resultou na fratura do braço.

Ele relata que, após o ocorrido, não recebeu assistência imediata no local do evento. “Ninguém me prestou socorro, ninguém me prestou solidariedade”, declarou. O cantor buscou atendimento médico inicialmente em Hospital e Maternidade João Dorval Carneiro, mas afirmou que a unidade não tinha estrutura suficiente para realizar exames.

Apesar da denúncia, Erick fez questão de isentar o artista Tayrone de responsabilidade direta pelo caso. “Ele não tem nada a ver com isso. Me recebeu bem”, afirmou, acrescentando que integrantes da produção também foram receptivos.

Leia mais

Imagem - Mulher tenta entrar com viagra e maconha em presídio da Bahia e acaba presa

Mulher tenta entrar com viagra e maconha em presídio da Bahia e acaba presa

Imagem - Ciclista morre após ser atropelado por carro dos Correios na Bahia

Ciclista morre após ser atropelado por carro dos Correios na Bahia

Imagem - Suspeito de matar mulher trans na Bahia após se recusar a pagar programa é preso no Piauí

Suspeito de matar mulher trans na Bahia após se recusar a pagar programa é preso no Piauí

Tags:

Cantor Denúncia Agressão E Ameaças Segurança de Tayrone Erick Woods

Mais recentes

Imagem - Acidente entre caminhonetes de luxo em estrada da Bahia deixa um morto e três feridos

Acidente entre caminhonetes de luxo em estrada da Bahia deixa um morto e três feridos
Imagem - Casal é executados a tiros após ter casa invadida no Rio Sena

Casal é executados a tiros após ter casa invadida no Rio Sena
Imagem - Mulher tenta entrar com viagra e maconha em presídio da Bahia e acaba presa

Mulher tenta entrar com viagra e maconha em presídio da Bahia e acaba presa