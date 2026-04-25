CRIME

Suspeito de matar mulher trans na Bahia após se recusar a pagar programa é preso no Piauí

Crime aconteceu em janeiro; vítima foi identificada como Jullyana Freitas Leite, de 40 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 10:32

Jullyana Freitas Leite Crédito: Reprodução

Um homem foi preso nesta sexta-feira (24), na cidade de Teresina, no Piauí, suspeito de matar a tiros a mulher trans Jullyana Freitas Leite, de 40 anos. O crime aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, no bairro Parque Getúlio Vargas, em Feira de Santana.

A prisão foi realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, com apoio da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Civil do Piauí. O suspeito, identificado como Renildo Nunes Santana, foi localizado em uma terceirizada da Equatorial Piauí, às margens da BR-316, de acordo com o site GP1.

Renildo Nunes Santana e Jullyana Freitas Leite Crédito: GP1/PC-PI/Reprodução

Segundo as investigações, o homem contratou um programa sexual com a vítima, mas se recusou a pagar. Como garantia, deixou o próprio celular com Jullyana e saiu sob o pretexto de buscar o dinheiro. Pouco tempo depois, voltou ao local, chamou a vítima até a porta da residência e efetuou um disparo na região da nuca, fugindo em seguida. Jullyana foi encontrada morta no imóvel.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado possui histórico de crimes relacionados à violência de gênero. Após o homicídio, ele chegou a se apresentar à delegacia em Feira de Santana, mas optou por permanecer em silêncio e deixou a cidade, passando a ser considerado foragido.

Com base nas provas reunidas, a Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva por homicídio duplamente qualificado. Após trabalho de inteligência, o suspeito foi localizado em Teresina, onde acabou preso.