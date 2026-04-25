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Mulher tenta entrar com viagra e maconha em presídio da Bahia e acaba presa

Scanner identificou conteúdo suspeito dentro dos objetos levados para detento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de abril de 2026 às 15:59

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma mulher foi flagrada ao tentar entrar com drogas e comprimidos usados para disfunção erétil escondidos em materiais de limpeza no Conjunto Penal de Itabuna, no sul do estado, na sexta-feira (24). O material ilícito estava oculto dentro de cabos e cabeças de vassouras que seriam entregues a um interno da unidade prisional.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 400 gramas de maconha, além de 10 comprimidos azuis com características semelhantes a medicamentos utilizados para tratar disfunção erétil. O material tinha como destino um detento específico, que já foi identificado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A tentativa foi descoberta durante o procedimento padrão de revista antes da entrada de visitantes. Os objetos passaram por um equipamento de raio-X, e agentes identificaram imagens suspeitas no interior dos utensílios. A partir disso, foi feita uma checagem mais detalhada, que confirmou a presença da droga.

A ação foi possível após um alerta prévio de um setor de inteligência, o que levou a direção da unidade a reforçar a fiscalização no momento da revista. A mulher acabou conduzida para a delegacia após ser flagrada com os materiais. A prisão foi realizada por equipes do sistema prisional durante o procedimento de inspeção.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Tags:

Bahia Crime Presídios Mulher Presa

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