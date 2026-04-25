RODOVIA

Ciclista morre após ser atropelado por carro dos Correios na Bahia

Ricardo Pagliarini Francisco, de 57 anos, morreu atropelado

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 15:30

Ricardo Pagliarini Francisco, de 57 anos Crédito: Reprodução

Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão dos Correios no extremo sul da Bahia. O acidente ocorreu na BA-001, no bairro de Vale Verde, em Porto Seguro.

A vítima foi identificada como Ricardo Pagliarini Francisco, de 57 anos. Segundo a TV Santa Cruz, o motorista do furgão prestou assistência à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ricardo morreu no local.

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De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) como morte em decorrência de acidente de trânsito.

O corpo da vítima foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal. As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo investigadas.