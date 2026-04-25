Ciclista morre após ser atropelado por carro dos Correios na Bahia

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 25 de abril de 2026 às 15:30
Um ciclista morreu após ser atropelado por um caminhão dos Correios no extremo sul da Bahia. O acidente ocorreu na BA-001, no bairro de Vale Verde, em Porto Seguro.
A vítima foi identificada como Ricardo Pagliarini Francisco, de 57 anos. Segundo a TV Santa Cruz, o motorista do furgão prestou assistência à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ricardo morreu no local.
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De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro) como morte em decorrência de acidente de trânsito.
O corpo da vítima foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal. As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo investigadas.
A unidade policial informou que buscas estão em andamento para esclarecer como o acidente aconteceu.