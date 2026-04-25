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Suspeito é preso por envolvimento em roubos, furtos e receptação de carros em Salvador

Prisão aconteceu após agentes identificarem um veículo utilizado em assaltos sendo conduzido pelo suspeito

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2026 às 14:58

Suspeito é preso por envolvimento em roubo e receptação de carros em Salvador Crédito: Policia Civil/Bahia/Reprodução

Um homem suspeito de envolvimento em roubos, furtos, receptação e adulteração de veículos na Grande Salvador foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, a prisão aconteceu após agentes identificarem um veículo utilizado em assaltos sendo conduzido pelo suspeito.

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos realizaram a abordagem no bairro de Castelo Branco, onde o suspeito foi localizado.

No interior do carro, os policiais encontraram diversos objetos de origem ilícita, como notebook, tablet, celulares e cartões bancários em nome de terceiros. Parte do material foi confirmada como produto de roubo, com registros em diferentes boletins de ocorrência.

As investigações também levaram à localização de outro veículo com restrição de roubo, encontrado no bairro de Valéria.

De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou participação nos crimes, indicou a origem dos itens apreendidos e apontou o envolvimento de outro suspeito, que já foi identificado.

Ele foi encaminhado à delegacia, passou pelos exames e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

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