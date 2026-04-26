BAHIA

Turista é resgatada após sofrer acidente em trilha famosa da Chapada Diamantina

Guias locais compartilharem registros do resgate, que durou cinco horas

Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:32

Mulher foi resgatada por guias locais Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma turista foi resgatada ferida na cidade de Ibicoara, na Chapada Diamantina, após sofrer um acidente. Segundo guias locais, que compartilharam imagens do salvamento, o resgate durou cerca de cinco horas. O caso foi registrado na última sexta-feira (24).

A vítima sofreu um acidente a quatro quilômetros do início da trilha que leva à Cachoeira da Fumacinha, uma das mais famosas da região, e só foi resgatada durante a noite. Um vídeo compartilhado por um guia mostra o momento em que diversos homens carregam a mulher em uma maca.

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, que até esta publicação não informou se participou do resgate. O espaço segue aberto.