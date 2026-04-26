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Turista é resgatada após sofrer acidente em trilha famosa da Chapada Diamantina

Guias locais compartilharem registros do resgate, que durou cinco horas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:32

Mulher foi resgatada por guias locais
Mulher foi resgatada por guias locais Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma turista foi resgatada ferida na cidade de Ibicoara, na Chapada Diamantina, após sofrer um acidente. Segundo guias locais, que compartilharam imagens do salvamento, o resgate durou cerca de cinco horas. O caso foi registrado na última sexta-feira (24). 

A vítima sofreu um acidente a quatro quilômetros do início da trilha que leva à Cachoeira da Fumacinha, uma das mais famosas da região, e só foi resgatada durante a noite. Um vídeo compartilhado por um guia mostra o momento em que diversos homens carregam a mulher em uma maca. 

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, que até esta publicação não informou se participou do resgate. O espaço segue aberto. 

A trilha que dá acesso à Cachoeira da Fumacinha é considerada uma das mais complexas da Chapada Diamantina. Possui 18 quilômetros (ida e volta), muitas pedras e trechos de difícil acesso. 

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