Turista é resgatada após sofrer acidente em trilha famosa da Chapada Diamantina

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Maysa Polcri
Publicado em 26 de abril de 2026 às 08:32
Uma turista foi resgatada ferida na cidade de Ibicoara, na Chapada Diamantina, após sofrer um acidente. Segundo guias locais, que compartilharam imagens do salvamento, o resgate durou cerca de cinco horas. O caso foi registrado na última sexta-feira (24).
A vítima sofreu um acidente a quatro quilômetros do início da trilha que leva à Cachoeira da Fumacinha, uma das mais famosas da região, e só foi resgatada durante a noite. Um vídeo compartilhado por um guia mostra o momento em que diversos homens carregam a mulher em uma maca.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, que até esta publicação não informou se participou do resgate. O espaço segue aberto.
A trilha que dá acesso à Cachoeira da Fumacinha é considerada uma das mais complexas da Chapada Diamantina. Possui 18 quilômetros (ida e volta), muitas pedras e trechos de difícil acesso.