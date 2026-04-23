SALVADOR

Ponto de tráfico de drogas é localizado na Barra e dois homens são presos

Operação foi realizada nesta quinta-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:01

Investigações foram realizadas pela Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um ponto de tráfico de drogas foi desarticulado durante uma ação policial no bairro da Barra, em Salvador, nesta quinta-feira (23). Dois homens, de 35 e 31 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

O local foi identificado após denúncias relatarem que os suspeitos vendiam drogas na no bairro. O material ilícito era escondido em veículos e um imóvel era utilizado para refino e embalagem das drogas.

As equipes foram até o local, onde foram encontradas porções de cocaína, três celulares e os automóveis utilizados nos crimes. No interior dos veículos, foram localizados dois tabletes de pasta base de cocaína e porções de maconha.

Os suspeitos confessaram residir em outro apartamento na Barra, também utilizado para armazenamento, refino e acondicionamento das drogas. No local, a polícia encontrou porções de cocaína, crack e maconha, além de materiais para embalagem de entorpecentes, balanças de precisão, um revólver calibre, um carregador de pistola e munições de calibre 9 mm.