OPERAÇÃO

Seis suspeitos de tráfico de drogas são presos na Bahia e em Pernambuco

Investigações apontam que grupo tem atuação nos municípios de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE)

Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:11

Operação contra tráfico de drogas na Bahia e em Pernambuco Crédito: Divulgação

Seis pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa com atuação em Juazeiro e Petrolina foram presas nos estados da Bahia e Pernambuco nesta quinta-feira (9). Outros 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em ambas as cidades. Um suspeito foi preso no Rio de Janeiro.

O grupo é investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação nos municípios de Juazeiro, na Bahia, e em Petrolina, no estado de Pernambuco. As investigações apontam que a organização possuí estrutura hierarquizada, com divisão de funções entre núcleos.

Um grupo de comando, composto por lideranças que estão presas, seria responsável por determinar as ações criminosas, executadas por um núcleo operacional. Já o núcleo financeiro atuava na ocultação e movimentação de recursos ilícitos, garantindo a manutenção das atividades.

Durante as diligências também foram apreendidos seis aparelhos celulares, uma balança de precisão e R$ 14.781,00 em espécie. O material será analisado para subsidiar o aprofundamento das investigações.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro. A operação, conduzida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), contou com o apoio de forças de segurança da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, incluindo unidades do Gaeco, da Polícia Militar e da Polícia Penal da Bahia.