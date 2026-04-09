Vereador de cidade na Bahia diz que salário de R$ 13 mil 'não dá para fazer feira' e causa polêmica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:44
A fala de um vereador do município de Brumado, no centro-sul da Bahia, repercutiu durante uma sessão da Câmara Municipal. Enquanto rebatia um parlamentar do mesmo partido, Bizunga (PCdoB) disse que o salário bruto de R$ 13 mil não seria suficiente nem para fazer uma feira na cidade.
O pronunciamento foi feito em plenário em 30 de março e foi transmitido ao vivo pelo YouTube da Câmara. Os vereadores debatiam sobre o pagamento de taxa extra de energia elétrica na cidade.
"A gente fica muito triste quando o senhor falta com o respeito, com essa cara lambida que o senhor tem, e vir dizer para mim que eu estou questionando a situação da iluminação pública porque não sai do meu bolso", disparou o vereador contra Vadim Garrinha (PCdoB),
"Vou chegar em minha casa agora e vou ter uma conversa com minha esposa para saber se é o senhor que está pagando a conta de energia lá em casa. Se minha esposa disser que o senhor não está pagando, eu vou trazer a conta para o senhor pagar", acrescentou Bizunga.
O vereador ainda questionou o fato de ambos serem do mesmo partido. "Essa conversinha fiada do senhor, que eu sou do seu partido, eu não sou de partido nenhum, eu sou do povo", falou.
Durante pronunciamento, Bizunga também falou sobre o salário bruto que recebe, que, segundo ele, é de R$ 13 mil. "Não é só o colega rei que recebe R$ 13 mil. Todos aqui recebem R$ 13 mil. Uma coisa que eu tenho pra dizer aqui, se brincar, eu não faço nem a feira com esses R$ 13 mil que o senhor fala, que desconta os impostos aí, a gente sabe que a realidade não é essa", disse.