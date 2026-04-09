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Vereador de cidade na Bahia diz que salário de R$ 13 mil 'não dá para fazer feira' e causa polêmica

Fala foi proferida por político durante sessão na Câmara de Vereadores

Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:44

Pronunciamento foi feito em 30 de março Crédito: Reprodução

A fala de um vereador do município de Brumado, no centro-sul da Bahia, repercutiu durante uma sessão da Câmara Municipal. Enquanto rebatia um parlamentar do mesmo partido, Bizunga (PCdoB) disse que o salário bruto de R$ 13 mil não seria suficiente nem para fazer uma feira na cidade.

O pronunciamento foi feito em plenário em 30 de março e foi transmitido ao vivo pelo YouTube da Câmara. Os vereadores debatiam sobre o pagamento de taxa extra de energia elétrica na cidade.

"A gente fica muito triste quando o senhor falta com o respeito, com essa cara lambida que o senhor tem, e vir dizer para mim que eu estou questionando a situação da iluminação pública porque não sai do meu bolso", disparou o vereador contra Vadim Garrinha (PCdoB),

"Vou chegar em minha casa agora e vou ter uma conversa com minha esposa para saber se é o senhor que está pagando a conta de energia lá em casa. Se minha esposa disser que o senhor não está pagando, eu vou trazer a conta para o senhor pagar", acrescentou Bizunga.

O vereador ainda questionou o fato de ambos serem do mesmo partido. "Essa conversinha fiada do senhor, que eu sou do seu partido, eu não sou de partido nenhum, eu sou do povo", falou.