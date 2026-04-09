Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shoppings de Salvador poderão ter horário reduzido e lojas fechadas aos domingos

Projeto de lei que altera funcionamento dos estabelecimentos foi apresentado à Câmara de Vereadores

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16:18

Salvador Norte Shopping
Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Salvador propõe mudanças no funcionamento dos shoppings centers da capital baiana. A proposta estabelece a redução do horário de funcionamento e prevê o fechamento aos domingos, com exceção de estabelecimentos voltados para alimentação e entretenimento.

De autoria do vereador Maurício Trindade (PP), o texto determina que lojas, restaurantes e demais pontos comerciais localizados dentro de shoppings passem a funcionar de segunda a sábado até as 21h. Após esse horário, todas as atividades deverão ser encerradas. Atualmente, os estabelecimentos funcionam até às 22h. 

A proposta também restringe a abertura aos domingos. Caso seja aprovada, apenas espaços de lazer e alimentação poderão operar nesse dia da semana. Já em feriados e datas especiais, o funcionamento poderá ser ampliado, desde que haja autorização prévia da Prefeitura de Salvador.

Shoppings de Salvador

Shopping Bela Vista: Com fácil acesso pela BR-324, abriga lojas âncoras, cinema e espaço de convivência voltado para famílias por Divulgação
Shopping Paralela: Localizado na Avenida Luís Viana Filho, oferece variedade de lojas, restaurantes e opções de entreteniment por Marketing/Shopping Paralela
Shopping Itaigara: Voltado ao público que busca conveniência e serviços, está situado em uma das áreas mais movimentadas do bairro Itaigara por Divulgação
Salvador Shopping: Um dos maiores centros comerciais da cidade, reúne mais de 500 lojas e amplo espaço gastronômico na Avenida Tancredo Neves por Reprodução
Shopping Barra: Localizado na Avenida Centenário, o shopping combina marcas de destaque, cinema e vista privilegiada da orla por Reprodução
Shopping Piedade: Tradicional no centro da cidade, é conhecido pelo comércio popular e pela localização próxima à Praça da Piedade por Reprodução
Salvador Norte Shopping Principal centro comercial da região norte da cidade, com mix de lojas populares e grandes redes por Reprodução
Shopping Center Lapa: Com acesso direto ao metrô, reúne lojas de moda, serviços e alimentação em pleno coração da cidade por Reprodução
Shopping da Bahia: Pioneiro entre os grandes shoppings do estado, o antigo Iguatemi segue como referência de compras e lazer em Salvador por Reprodução
Shopping Paseo Itaigara: Com perfil mais intimista, reúne lojas, restaurantes e cafés em um espaço de estilo empresarial no Itaigara por Reprodução
1 de 10
Shopping Bela Vista: Com fácil acesso pela BR-324, abriga lojas âncoras, cinema e espaço de convivência voltado para famílias por Divulgação

Em caso de descumprimento, o projeto prevê penalidades que vão desde multa de R$ 15 mil até a suspensão temporária do alvará de funcionamento. Em situações de reincidência reiterada, poderá ocorrer a cassação definitiva do alvará.

Na justificativa, o vereador argumenta que a medida busca proteger trabalhadores, especialmente diante dos riscos associados ao deslocamento noturno em uma cidade com altos índices de violência urbana. Segundo ele, muitos funcionários encerram o expediente tarde e enfrentam dificuldades para retornar para casa com segurança, sobretudo por dependerem de transporte público.

"É importante destacar que a maioria desses trabalhadores reside em bairros periféricos, enfrenta longas distâncias e não dispõe de meios próprios de transporte, ficando ainda mais vulnerável a assaltos, agressões e outros tipos de violência. A manutenção de horários excessivamente estendidos, embora atenda a interesses comerciais, acaba transferindo aos empregados um ônus desproporcional, colocando em risco sua segurança e qualidade de vida", diz o vereador na proposta. 

Leia mais

Imagem - Justiça derruba liminar e autoriza abertura de comércio e shoppings de Salvador no domingo de Páscoa (5)

Justiça derruba liminar e autoriza abertura de comércio e shoppings de Salvador no domingo de Páscoa (5)

Imagem - Justiça proíbe funcionamento shoppings e comércio de Salvador nesta sexta (3) e no domingo de Páscoa (5)

Justiça proíbe funcionamento shoppings e comércio de Salvador nesta sexta (3) e no domingo de Páscoa (5)

Imagem - Shoppings de Salvador serão obrigados a oferecer vagas com recargas para veículos elétricos

Shoppings de Salvador serão obrigados a oferecer vagas com recargas para veículos elétricos

Ainda de acordo com a justificativa, a mudança não deve impactar de forma significativa as vendas, já que os consumidores continuariam tendo seis dias da semana para frequentar os centros de compras. O projeto agora segue para tramitação nas comissões da Câmara Municipal de Salvador antes de ser levado à votação em plenário.

Polêmica na Páscoa 

O funcionamento do comércio em Salvador, inclusive o de shoppings centers, esteve no centro de uma disputa judicial no último domingo (5), quando foi celebrada a Páscoa. A Justiça chegou a proibir o trabalho de empregados do comércio varejista, atendendo ao pedido do Sindicato dos Empregados no Comércio. Fois estipulada ainda multa de R$ 50 mil. 

A liminar foi derrubada horas depois por outra decisão em instância superior. A disputa começou após o fim da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria, encerrada em 28 de fevereiro deste ano. Sem um novo acordo firmado entre patrões e trabalhadores, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Salvador acionou a Justiça para impedir o trabalho nesses dias.

Mais recentes

Imagem - Administrador de casa de acolhimento é preso por maus-tratos e tortura contra idosos na Bahia

Administrador de casa de acolhimento é preso por maus-tratos e tortura contra idosos na Bahia
Imagem - Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador

Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada

Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada