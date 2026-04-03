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Justiça derruba liminar e autoriza abertura de comércio e shoppings de Salvador no domingo de Páscoa (5)

Decisão em plantão do TRT-5 suspende parcialmente liminar anterior e libera funcionamento apenas neste domingo (5)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 18:19

Salvador Norte Shopping
Entenda a disputa judicial sobre o funcionamento do comércio em Salvador  Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) autorizou, em decisão de plantão nesta sexta-feira (3), a abertura do comércio de Salvador no próximo domingo (5), data em que é celebrada a Páscoa. A medida suspende parcialmente uma decisão anterior que havia proibido o funcionamento com utilização de empregados aos domingos e feriados, como mostrou o CORREIO. 

A disputa começou após o fim da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria, encerrada em 28 de fevereiro deste ano. Sem um novo acordo firmado entre patrões e trabalhadores, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Salvador acionou a Justiça para impedir o trabalho nesses dias.

Em primeira instância, a Justiça do Trabalho deu razão ao sindicato e determinou a proibição do uso de mão de obra aos domingos e feriados até a assinatura de uma nova convenção coletiva. A decisão também previa multa para empresas que descumprissem a ordem no valor de R$ 50 mil. Todos os grandes shoppings centers da capital foram citados na determinação. 

Diante disso, entidades representativas do setor lojista ingressaram com mandado de segurança no TRT-5, contestando a medida. Os lojistas argumentaram que a legislação permite o funcionamento do comércio nesses dias independentemente de convenção coletiva, diferentemente do que ocorre nos feriados.

Ao analisar o caso no final da tarde desta sexta (3), a desembargadora Margareth Rodrigues Costa entendeu que há distinção legal entre domingos e feriados. Segundo a decisão, a legislação federal autoriza o funcionamento do comércio aos domingos, observadas as normas municipais, enquanto o trabalho em feriados depende de previsão em convenção coletiva.

Nova decisão judicial autoriza abertura do comércio no domingo de Páscoa

Nova decisão judicial autoriza abertura do comércio no domingo de Páscoa por Reprodução
Nova decisão judicial autoriza abertura do comércio no domingo de Páscoa por Reprodução
Nova decisão judicial autoriza abertura do comércio no domingo de Páscoa por Reprodução
Nova decisão judicial autoriza abertura do comércio no domingo de Páscoa por Reprodução
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Nova decisão judicial autoriza abertura do comércio no domingo de Páscoa por Reprodução
Nova decisão judicial autoriza abertura do comércio no domingo de Páscoa por Reprodução
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Nova decisão judicial autoriza abertura do comércio no domingo de Páscoa por Reprodução

Com base nesse entendimento, a magistrada deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão anterior exclusivamente quanto ao próximo domingo (5), autorizando a abertura do comércio. A decisão leva em conta a urgência da situação e o risco de prejuízos econômicos e sociais.

O documento, ao qual a reportagem teve acesso, ressalta que a liberação tem caráter excepcional e se aplica apenas a este domingo específico. A análise sobre o funcionamento do comércio nos demais domingos deverá ser feita posteriormente, no curso normal do processo.

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