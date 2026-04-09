Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-diretor de presídio na Bahia é denunciado por feminicídio contra a namorada: 'Executada sem chance de defesa'

Empresária foi encontrada morta em um quarto de hotel em Aracaju

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16:56

Tiago Sóstenes Miranda de Matos é suspeito de matar Flávia Barros e depois tentar tirar a própria vida
Tiago Sóstenes Miranda de Matos é suspeito de matar Flávia Barros e depois tentar tirar a própria vida Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado de Sergipe denunciou Tiago Sóstenes Miranda de Matos, de 35 anos, pela morte da namorada, a empresária Flávia Barros dos Santos, 38. Ele era diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, na Bahia, e foi exonerado após o crime, registrado em 22 de março. 

De acordo com o advogado da família da vítima, Lincoln Prudente Rocha, a empresária foi morta a tiros sem que pudesse se defender. "Diante de todo o cenário, a polícia obteve êxito através de laudos e depoimentos que confirmam o relacionamento amoroso de Tiago e Flávia e a dinâmica do fato, que confirma a execução. Flávia foi executada sem chance de defesa por parte do Tiago", disse em entrevista ao SE1. 

Flávia Barros era empresária e influenciadora

Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
1 de 20
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução

De acordo com o inquérito policial, concluído em abril, Tiago matou Flávia a tiros em um hotel, localizado na Zona Sul de Aracaju, e depois tentou tirar a própria vida. Ele foi internado no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), com ferimentos de arma de fogo, teve alta três dias depois e foi encaminhado ao Presídio Militar (Presmil), onde permanece preso.

Tiago teria conhecido a vítima ao dar uma palestra sobre feminicídio em uma faculdade particular de Paulo Afonso. No local, os dois teriam se apresentado e começado a relação. Uma semana antes do crime, a vítima foi pedida em namoro pelo policial penal. 

Leia mais

Imagem - Ex-diretor de presídio é indiciado por feminicídio contra namorada

Ex-diretor de presídio é indiciado por feminicídio contra namorada

Imagem - Ex-diretor de presídio invadiu hotel e arrombou porta de quarto para matar empresária em Aracaju

Ex-diretor de presídio invadiu hotel e arrombou porta de quarto para matar empresária em Aracaju

Imagem - Ex-diretor de presídio suspeito de matar namorada conheceu vítima ao dar palestra sobre feminicídio em faculdade

Ex-diretor de presídio suspeito de matar namorada conheceu vítima ao dar palestra sobre feminicídio em faculdade

Além de empresária e influenciadora conhecida em Paulo Afonso, Flávia era estudante do quarto período de Direito, e sonhava em ser advogada. Tiago foi exonerado do cargo de diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, em 23 de março. 

Mais recentes

Imagem - Administrador de casa de acolhimento é preso por maus-tratos e tortura contra idosos na Bahia

Administrador de casa de acolhimento é preso por maus-tratos e tortura contra idosos na Bahia
Imagem - Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador

Incêndio atinge garagem e destrói cinco ônibus na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada

Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada