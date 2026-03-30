CRIME

Ex-diretor de presídio invadiu hotel e arrombou porta de quarto para matar empresária em Aracaju

Tiago Miranda disparou três vezes contra Flávia Barros

Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 12:30

Tiago Miranda é suspeito de matar Flávia Barros Crédito: Reprodução

Antes de ser morta com três tiros por Tiago Miranda, a empresária e influenciadora Flávia Barros discutiu com o suspeito e foi dormir em um quarto de hotel onde estava hospedada e acabou morta. Apesar dos dois terem curtido um show juntos na noite anterior ao crime, Flávia tinha chegado a Aracaju, em Sergipe, dias antes a trabalho.

De acordo com reportagem do Domingo Espetacular, durante o show, os dois discutiram e ela decidiu para o hotel onde estava hospedada. O policial foi atrás dela, arrombou a porta do quarto e deu três tiros na vítima. Ela foi encontrada morta na cama do local. Segundo a defesa da família de Flávia, o comportamento que Tiago tinha em relação era agressivo.

“Era um tratamento à base de ameaças, de chantagem. Inclusive, utilizando da função que ele exercia e da arma que ele carregava para impor esse medo”, disse a advogada Ana Rita Faro Almeida à reportagem do Domingo Espetacular.

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel 1 de 8

O caso foi um desfecho trágico de uma relação que começou a partir de um evento sobre feminicídio. Tiago conheceu a vítima ao dar uma palestra sobre feminicídio em uma faculdade particular de Paulo Afonso. No local, os dois teriam se apresentado e começado o que virou um namoro.

Além de empresária e influenciadora conhecida em Paulo Afonso, Flávia era estudante do quarto período de Direito, e sonhava em ser advogado. O relacionamento entre os dois, segundo pessoas próximas a ela, começou em novembro de 2025, mas foi oficializado apenas no último dia 15 de março, no dia do aniversário de Flávia.

Vida dupla

Além disso, a empresária pode ter sido enganada antes de ser alvo de disparos por parte do policial penal. De acordo com informações iniciais, a vítima não sabia que Tiago é casado com uma outra mulher e tem três filhos, mantendo a família ‘escondida’ em outro estado.

Após a repercussão do caso, o policial penal foi exonerado do cargo de direção do presídio. Segundo as investigações, logo depois do crime, ele teria utilizado a própria arma funcional para tentar tirar a própria vida. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe, onde passou por cirurgia no último domingo.

Flávia Barros era empresária e influenciadora 1 de 20

Com o quadro de saúde estabilizado, ele recebeu alta médica, passou por exames periciais e, em seguida, foi transferido para um presídio militar, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) confirmou que a arma utilizada na ocorrência pertence à instituição.