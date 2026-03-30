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Wendel de Novais
Publicado em 30 de março de 2026 às 12:30
Antes de ser morta com três tiros por Tiago Miranda, a empresária e influenciadora Flávia Barros discutiu com o suspeito e foi dormir em um quarto de hotel onde estava hospedada e acabou morta. Apesar dos dois terem curtido um show juntos na noite anterior ao crime, Flávia tinha chegado a Aracaju, em Sergipe, dias antes a trabalho.
De acordo com reportagem do Domingo Espetacular, durante o show, os dois discutiram e ela decidiu para o hotel onde estava hospedada. O policial foi atrás dela, arrombou a porta do quarto e deu três tiros na vítima. Ela foi encontrada morta na cama do local. Segundo a defesa da família de Flávia, o comportamento que Tiago tinha em relação era agressivo.
“Era um tratamento à base de ameaças, de chantagem. Inclusive, utilizando da função que ele exercia e da arma que ele carregava para impor esse medo”, disse a advogada Ana Rita Faro Almeida à reportagem do Domingo Espetacular.
Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel
O caso foi um desfecho trágico de uma relação que começou a partir de um evento sobre feminicídio. Tiago conheceu a vítima ao dar uma palestra sobre feminicídio em uma faculdade particular de Paulo Afonso. No local, os dois teriam se apresentado e começado o que virou um namoro.
Além de empresária e influenciadora conhecida em Paulo Afonso, Flávia era estudante do quarto período de Direito, e sonhava em ser advogado. O relacionamento entre os dois, segundo pessoas próximas a ela, começou em novembro de 2025, mas foi oficializado apenas no último dia 15 de março, no dia do aniversário de Flávia.
Vida dupla
Além disso, a empresária pode ter sido enganada antes de ser alvo de disparos por parte do policial penal. De acordo com informações iniciais, a vítima não sabia que Tiago é casado com uma outra mulher e tem três filhos, mantendo a família ‘escondida’ em outro estado.
Após a repercussão do caso, o policial penal foi exonerado do cargo de direção do presídio. Segundo as investigações, logo depois do crime, ele teria utilizado a própria arma funcional para tentar tirar a própria vida. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe, onde passou por cirurgia no último domingo.
Flávia Barros era empresária e influenciadora
Com o quadro de saúde estabilizado, ele recebeu alta médica, passou por exames periciais e, em seguida, foi transferido para um presídio militar, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) confirmou que a arma utilizada na ocorrência pertence à instituição.
Flávia Barros era empresária e comandava a FB Soluções Financeiras, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens de despedida e homenagens. Em uma delas, uma amiga escreveu: "Tão linda e com o futuro pela frente, logo após comemorar o aniversário... Meu Deus, que tristeza. Descanse em paz". Outra comentou: "Que Deus te receba de braços abertos e te coloque em um bom lugar. Te amo, Barbie".