BAHIA

Ex-diretor de presídio suspeito de matar namorada conheceu vítima ao dar palestra sobre feminicídio em faculdade

Flávia Barros, 38 anos, era estudante do quarto período de Direito

Wendel de Novais

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:04

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel Crédito: Reprodução

Tiago Sóstenes Miranda de Matos, ex-diretor do presídio de Paulo Afonso, na Bahia, e acusado de matar a namorada Flávia Barros a tiros em um hotel, conheceu a vítima ao dar uma palestra sobre feminicídio em uma faculdade particular da cidade baiana. No local, os dois teriam se apresentado e começado o que virou um namoro. As informações são do Domingo Espetacular.

Além de empresária e influenciadora conhecida em Paulo Afonso, Flávia era estudante do quarto período de Direito, e sonhava em ser advogado. O relacionamento entre os dois, segundo pessoas próximas a ela, começou em novembro de 2025, mas foi oficializado apenas no último dia 15 de março, no dia do aniversário de Flávia.

Flávia Barros era empresária e influenciadora 1 de 20

Três dias depois de ser pedida em namoro pelo policial, Flávia foi para a Aracaju a trabalho. No sábado (21), Tiago chegou também viajou para capital sergipana e, durante a noite, os dois foram para um show e discutiram no meio da festa. Na manhã de domingo (22), Flávia foi embora para o hotel em que estava hospedada.

O policial foi atrás dela, arrombou a porta do quarto e deu três tiros na vítima. Ela foi encontrada morta na cama do local. Segundo a defesa da família de Flávia, o comportamento que Tiago tinha em relação era agressivo.

“Era um tratamento à base de ameaças, de chantagem. Inclusive, utilizando da função que ele exercia e da arma que ele carregava para impor esse medo”, disse a advogada Ana Rita Faro Almeida à reportagem do Domingo Espetacular.

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel 1 de 8

Vida dupla

Além disso, a empresária pode ter sido enganada antes de ser alvo de disparos por parte do policial penal. De acordo com informações iniciais, a vítima não sabia que Tiago é casado com uma outra mulher e tem três filhos, mantendo a família ‘escondida’ em outro estado.

Após a repercussão do caso, o policial penal foi exonerado do cargo de direção do presídio. Segundo as investigações, logo depois do crime, ele teria utilizado a própria arma funcional para tentar tirar a própria vida. O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe, onde passou por cirurgia no último domingo.

Com o quadro de saúde estabilizado, ele recebeu alta médica, passou por exames periciais e, em seguida, foi transferido para um presídio militar, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) confirmou que a arma utilizada na ocorrência pertence à instituição.

Flávia Barros era empresária e comandava a FB Soluções Financeiras, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens de despedida e homenagens. Em uma delas, uma amiga escreveu: "Tão linda e com o futuro pela frente, logo após comemorar o aniversário... Meu Deus, que tristeza. Descanse em paz". Outra comentou: "Que Deus te receba de braços abertos e te coloque em um bom lugar. Te amo, Barbie".