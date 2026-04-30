CULINÁRIA BAIANA

De Salvador para São Paulo: negócio de pão delícia fatura R$ 200 mil e vira sensação entre paulistas

Produção chega a cerca de 3 mil pães por dia



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:36

Negócio de pão delícia fatura R$ 200 mil e vira sensação entre paulistas Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma receita carregada de memória afetiva, típica da Bahia, atravessou estados e se transformou em um negócio de sucesso em São Paulo. À frente da marca Oxe Pãozinho, a empreendedora Juliana Senna saiu da produção caseira durante a pandemia para uma operação que hoje fatura cerca de R$ 200 mil por mês.

A ideia surgiu em um momento de incerteza. “A ideia surgiu durante a pandemia. Eu estava desempregada e comecei a testar receitas em casa, porque amo cozinhar. Uma delas foi o pão delícia, que me tocou de uma forma diferente. A ideia inicial não era ser um negócio, era só vender até conseguir voltar para o mercado de moda”, conta.

Natural de Salvador, Juliana viu no pão delícia uma forma de manter viva a conexão com suas origens. “Os primeiros clientes foram baianos com saudade de casa. O pão delícia é mais que um alimento, é memória afetiva pura. As pessoas choravam ao comer”, relembra.

Com o aumento da procura, o que era provisório virou empresa. Ainda em 2020, a produção saltou de 150 para 300 unidades por dia. Em pouco tempo, ela precisou sair da cozinha de casa e investir em estrutura.

“No início, tudo era muito difícil. Eu batia a massa na mão, ralava o queijo na mão, e meu forno assava só 16 pães por vez”, diz. A virada veio com a mudança para um espaço próprio e a contratação do primeiro funcionário. “Foi quando percebi que o negócio poderia crescer de forma estruturada.”

Hoje, a produção chega a cerca de 3 mil pães por dia. A marca conta com 18 funcionários, cardápio diversificado com opções doces e salgadas e ticket médio de R$ 70.

Conquistar o público paulista também exigiu adaptações. “O pão delícia é algo completamente novo para eles. Precisei ajustar sabores, apresentação e até a forma de preparo”, explica.

Mesmo longe da Bahia, Juliana mantém as raízes como essência do negócio. “O que mais sinto falta é da comida e da natureza. A Oxe é esse pedacinho da Bahia em São Paulo, um refúgio no meio da correria. Tudo foi pensado para levar esse afeto.”

Os produtos da Oxe Pãozinho podem ser encontrados em duas unidades na capital paulista: na Rua Gomes de Carvalho, 116, na Vila Olímpia, e na Rua Simão Álvares, 63, em Pinheiros. A marca também atende por telefone, no número (71) 99126-5187, e pelo e-mail comercial@oxepadariabaiana.com.br.