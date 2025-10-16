Acesse sua conta
Exposição de formandos no curso Ponto da Moda reúne 40 modelos feitos por moradores da Cidade Baixa

Todos os 29 alunos do curso receberam capacitação em costura industrial, desenho técnico, empreendedorismo e sustentabilidade

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 22:23

Curso Ponto da Moda
Curso Ponto da Moda Crédito: Rafael Veloso / Divulgação

Neste sábado (18), os 29 alunos do curso Ponto da Moda vão expor 40 looks de produção própria como fora de celebrar as suas jornadas de transformação e capacitação. O evento, para convidados, será realizado às 10h, no Condomínio Bahia Têxtil, no bairro do Uruguai.

Durante a formação profissional, os alunos tiveram 240 horas de aulas com instrutores especializados e acesso a um laboratório equipado com máquinas e ferramentas utilizadas na indústria da confecção, que preparam os estudantes tanto para o ingresso no setor produtivo quanto para empreender. A capacitação também busca atender ao mercado de trabalho, sempre em busca de profissionais preparados para atuar no setor.

Dos 40 modelos expostos, 32 foram confeccionados com tecidos e oito com plásticos ou materiais pós consumo, muitos deles utilizando a técnica de upcycling, que reaproveita peças antigas e refugos de fábricas têxteis localizadas no próprio Condomínio Bahia Têxtil.

Aluna do Ponto da Moda, Gabriele Sacramento sonha em montar a sua própria marca de confecções. “Sou de religião de matriz africana, e meu projeto é produzir roupas neste segmento. Estampas africanas, moda étnica”, conta. Ela destaca o caráter técnico do curso. “Aprendi muito, desde fazer os cortes, como operar diferentes máquinas, entre outras habilidades que também me auxiliarão a empreender”, aponta.

“Esse momento é sempre muito emocionante, pois conseguimos ver como o Ponto da Moda estimula a criatividade, o protagonismo e a visão de futuro dos participantes. Para a Braskem, investir em iniciativas como essa é fortalecer o desenvolvimento local e a geração de renda, além de incentivar práticas mais sustentáveis na indústria da moda”, destaca Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Os 29 estudante capacitados em áreas como costura industrial, desenho técnico, empreendedorismo e sustentabilidade fazem parte da iniciativa foi realizada pela Lavoro Brasil, com patrocínio da Braskem e apoio do Condomínio Bahia Têxtil, APL Confec-BA, Sindvest, Ministério da Cultura e Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC).

Desde sua primeira edição em 2022, o Ponto da Moda já certificou 162 alunos, com uma média de 47% de empregabilidade entre os egressos. Muitos desses ex-alunos passaram a atuar em uma das 22 fábricas instaladas no Condomínio Bahia Têxtil, fomentando a vocação econômica da região.

Moda Salvador Cursos

