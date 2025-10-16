Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

Disparo ocorreu durante troca de tiros entre PMs e suspeitos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:32

Gari lamentou disparo:
Gari lamentou disparo: "Livramento" Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma bala perdida atingiu um caminhão da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) no Parque São Cristóvão, na manhã desta quarta-feira (15). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a marca do disparo no veículo.

Pessoas que estão ao redor gravam um gari que parece assustado com o ocorrido. “Ainda que eu não mereça, um grande livramento na minha vida”, diz ele. As imagens também mostram uma viatura ao fim da rua. “É brincadeira? A gente trabalhando e os caras chegam atirando aqui. Quase pega no rapaz, quase tira a vida do trabalhador”, diz outro homem.

Bala perdida atingiu caminhão da Limpurb

Bala atingiu caminhão da Limpurb por Reprodução/Redes sociais
Bala atingiu caminhão da Limpurb por Reprodução/Redes sociais
Bala atingiu caminhão da Limpurb por Reprodução/Redes sociais
Bala atingiu caminhão da Limpurb por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Bala atingiu caminhão da Limpurb por Reprodução/Redes sociais

Em nota, a Polícia Militar (PM) declarou que atendia a uma denúncia quando encontrou “grupos rivais trocando tiros”. De acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os agentes que “se abrigaram e reagiram prontamente”. Ninguém foi preso e não há registro de feridos.

“A Polícia Militar tomou conhecimento, por meio de vídeos que circulam nas redes sociais, da situação envolvendo um caminhão de coleta de resíduos e informa que o caso está sendo apurado”, declarou a PM.

Em nota, a Limpurb informou que nenhum gari ficou ferido. A empresa ainda lamentou o “clima de insegurança” e solicitou “o apoio das autoridades para garantir a segurança dos trabalhadores da limpeza urbana”.

Leia mais

Imagem - Bala perdida atinge fórum em Salvador após jogo do Bahia

Bala perdida atinge fórum em Salvador após jogo do Bahia

Imagem - Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Imagem - Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'

Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'

Tags:

Violência Polícia Militar

Mais recentes

Imagem - Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários

Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários
Imagem - Deixa essa zorra quieta! Nasa abre material trazido da Lua que estava lacrado há 50 anos

Deixa essa zorra quieta! Nasa abre material trazido da Lua que estava lacrado há 50 anos
Imagem - 7 mitos e verdades sobre a anestesia

7 mitos e verdades sobre a anestesia

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas