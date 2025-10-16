Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:32
Uma bala perdida atingiu um caminhão da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) no Parque São Cristóvão, na manhã desta quarta-feira (15). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a marca do disparo no veículo.
Pessoas que estão ao redor gravam um gari que parece assustado com o ocorrido. “Ainda que eu não mereça, um grande livramento na minha vida”, diz ele. As imagens também mostram uma viatura ao fim da rua. “É brincadeira? A gente trabalhando e os caras chegam atirando aqui. Quase pega no rapaz, quase tira a vida do trabalhador”, diz outro homem.
Bala perdida atingiu caminhão da Limpurb
Em nota, a Polícia Militar (PM) declarou que atendia a uma denúncia quando encontrou “grupos rivais trocando tiros”. De acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os agentes que “se abrigaram e reagiram prontamente”. Ninguém foi preso e não há registro de feridos.
“A Polícia Militar tomou conhecimento, por meio de vídeos que circulam nas redes sociais, da situação envolvendo um caminhão de coleta de resíduos e informa que o caso está sendo apurado”, declarou a PM.
Em nota, a Limpurb informou que nenhum gari ficou ferido. A empresa ainda lamentou o “clima de insegurança” e solicitou “o apoio das autoridades para garantir a segurança dos trabalhadores da limpeza urbana”.