VIOLÊNCIA

Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

Disparo ocorreu durante troca de tiros entre PMs e suspeitos

Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:32

Gari lamentou disparo: "Livramento" Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma bala perdida atingiu um caminhão da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) no Parque São Cristóvão, na manhã desta quarta-feira (15). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a marca do disparo no veículo.

Pessoas que estão ao redor gravam um gari que parece assustado com o ocorrido. “Ainda que eu não mereça, um grande livramento na minha vida”, diz ele. As imagens também mostram uma viatura ao fim da rua. “É brincadeira? A gente trabalhando e os caras chegam atirando aqui. Quase pega no rapaz, quase tira a vida do trabalhador”, diz outro homem.

Bala perdida atingiu caminhão da Limpurb 1 de 4

Em nota, a Polícia Militar (PM) declarou que atendia a uma denúncia quando encontrou “grupos rivais trocando tiros”. De acordo com a corporação, os suspeitos atiraram contra os agentes que “se abrigaram e reagiram prontamente”. Ninguém foi preso e não há registro de feridos.

“A Polícia Militar tomou conhecimento, por meio de vídeos que circulam nas redes sociais, da situação envolvendo um caminhão de coleta de resíduos e informa que o caso está sendo apurado”, declarou a PM.