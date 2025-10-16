Corpo e objetos são achados na Bahia; polícia investiga se é de adolescente desaparecida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:53
A Polícia Civil encontrou um corpo que pode ser da adolescente Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, desaparecida em Barreiras, no oeste do estado. O cadáver foi localizado nesta quarta-feira (15).
De acordo com as informações oficiais, a principal linha investigativa aponta que a vítima possuía sinais de violência. O corpo foi encontrado após a polícia localizar objetos — entre eles, uma bolsa e roupas femininas. A vítima foi deixada em uma região de difícil acesso.
Jovem desapareceu em Barreiras
"As investigações seguem em curso com prioridade máxima, visando identificar a autoria e as circunstâncias do ocorrido", informou a polícia.
A adolescente está desaparecida desde a madrugada do dia 4 de outubro deste ano.