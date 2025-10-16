Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vidraceiro é morto por amigo na Bahia após discussão motivada por triângulo amoroso

Suspeito se escondeu na Ilha de Itaparica depois do crime

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:52

Almir Andrade da Cruz tinha 33 anos
Almir Andrade da Cruz tinha 33 anos Crédito: Reprodução

Um vidraceiro de 33 anos foi morto pelo próprio amigo após uma discussão por conta de uma mulher com quem os dois se relacionavam. O caso aconteceu na noite da terça-feira (14), no povoado de Patiobinha, em São Felipe, a 100km de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, um homem de 26 anos que foi preso na manhã desta quinta-feira (16), esperou a vítima próximo da sua residência e ao avistá-la, atacou-a com um golpe de faca no tórax.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Testemunhas presenciaram o crime e acionaram o socorro. Almir foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu e morreu na manhã da quarta-feira (15).

Depois do crime, o suspeito se escondeu em uma residência na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi encontrado pela polícia após depoimentos de testemunhas e familiares. Após ser preso, o homem fez exames de corpo de delito e segue à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Faculdade na Bahia proíbe crianças no campus e causa revolta de estudantes

Faculdade na Bahia proíbe crianças no campus e causa revolta de estudantes

Imagem - Ex-namorado de uma das jovens mortas em Anguera é preso ao prestar depoimento

Ex-namorado de uma das jovens mortas em Anguera é preso ao prestar depoimento

Imagem - Corpo e objetos são achados na Bahia; polícia investiga se é de adolescente desaparecida

Corpo e objetos são achados na Bahia; polícia investiga se é de adolescente desaparecida

Mais recentes

Imagem - Exposição de formandos no curso Ponto da Moda reúne 40 modelos feitos por moradores da Cidade Baixa

Exposição de formandos no curso Ponto da Moda reúne 40 modelos feitos por moradores da Cidade Baixa
Imagem - Bárbara Carine e Manuela D’Ávila são confirmadas em mesa na Flica 2025

Bárbara Carine e Manuela D’Ávila são confirmadas em mesa na Flica 2025
Imagem - Produtores rurais bloqueiam BR-101 em protesto contra invasões de terra no extremo sul

Produtores rurais bloqueiam BR-101 em protesto contra invasões de terra no extremo sul

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos