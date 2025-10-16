CRIME

Vidraceiro é morto por amigo na Bahia após discussão motivada por triângulo amoroso

Suspeito se escondeu na Ilha de Itaparica depois do crime

Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:52

Almir Andrade da Cruz tinha 33 anos Crédito: Reprodução

Um vidraceiro de 33 anos foi morto pelo próprio amigo após uma discussão por conta de uma mulher com quem os dois se relacionavam. O caso aconteceu na noite da terça-feira (14), no povoado de Patiobinha, em São Felipe, a 100km de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, um homem de 26 anos que foi preso na manhã desta quinta-feira (16), esperou a vítima próximo da sua residência e ao avistá-la, atacou-a com um golpe de faca no tórax.

Testemunhas presenciaram o crime e acionaram o socorro. Almir foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu e morreu na manhã da quarta-feira (15).