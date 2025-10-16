Vidraceiro é morto por amigo na Bahia após discussão motivada por triângulo amoroso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:52
Um vidraceiro de 33 anos foi morto pelo próprio amigo após uma discussão por conta de uma mulher com quem os dois se relacionavam. O caso aconteceu na noite da terça-feira (14), no povoado de Patiobinha, em São Felipe, a 100km de Feira de Santana.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, um homem de 26 anos que foi preso na manhã desta quinta-feira (16), esperou a vítima próximo da sua residência e ao avistá-la, atacou-a com um golpe de faca no tórax.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Testemunhas presenciaram o crime e acionaram o socorro. Almir foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu e morreu na manhã da quarta-feira (15).
Depois do crime, o suspeito se escondeu em uma residência na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele foi encontrado pela polícia após depoimentos de testemunhas e familiares. Após ser preso, o homem fez exames de corpo de delito e segue à disposição da Justiça.