Baiana Ana Andrade é reconhecida nos EUA como Estagiária do Ano da Northwestern Mutual

Premiação ocorreu durante evento da Northwestern Mutual, uma das maiores empresas de seguros e serviços financeiros da América do Norte

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 21:08

A A baiana Ana Andrade (centro) ganhou reconhecimento internacional Crédito: Divulgação

A baiana Ana Andrade recebeu o prêmio de Estagiária Universitária do Ano 2025 na região Sul dos Estados Unidos (Southern College Intern of the Year) durante evento da Northwestern Mutual, uma das maiores empresas de seguros e serviços financeiros da América do Norte.

Ana atua como estagiária no Striano Network Office, escritório parceiro da Northwestern Mutual, e foi reconhecida pelo desempenho acadêmico, dedicação e crescimento profissional no programa de formação da companhia.

O prêmio celebra sua atuação ao longo do último ano e evidencia o potencial da jovem baiana no setor financeiro. O empresário Toninho Andrade, pai de Ana, destacou o esforço, a disciplina e o comprometimento da filha como fatores para a conquista.

O evento contou com a presença de líderes, gestores e estagiários de diferentes regiões, reunidos para celebrar resultados e discutir estratégias futuras da empresa.

Leia mais em Alô Alô Bahia.

