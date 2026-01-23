Acesse sua conta
Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas

Editais publicados no Diário Oficial preveem contratações via Reda para áreas administrativa, saúde e nível superior na rede estadual

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:28

Secretaria da Educação
Secretaria da Educação Crédito: Divulgação

Quem busca uma oportunidade no serviço público estadual já pode se preparar: estão abertas as inscrições para três processos seletivos simplificados da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), com cerca de três mil vagas temporárias. Os editais foram publicados nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial do Estado (DOE) e as contratações ocorrerão por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

As seleções contemplam funções de técnico administrativo temporário, professor orientador de estágio em Saúde - nas áreas de Enfermagem e Radiologia - e técnico de nível superior, com atuação em engenharia, arquitetura, ciências contábeis e administração. Ao todo, são 2.500 vagas para técnico administrativo, 228 para professor orientador de estágio e 49 para técnicos de nível superior, todas preenchidas por meio de provas.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26 de janeiro e 23 de fevereiro, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br, banca responsável pela organização dos processos seletivos.

Segundo a SEC, o reforço no quadro de profissionais acompanha o aumento do número de estudantes e a expansão da rede estadual de ensino, com impacto direto no funcionamento das unidades escolares e dos setores administrativos. A expectativa é fortalecer tanto as atividades pedagógicas quanto a gestão educacional em diferentes regiões da Bahia.

Os técnicos administrativos temporários serão distribuídos por escolas dos 417 municípios baianos, além de órgãos da própria secretaria, como os Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) e o Órgão Central, em Salvador. Já os professores orientadores atuarão nos cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia da rede estadual de Educação Profissional. Os técnicos de nível superior serão lotados nos NTEs 01, 03, 11, 16, 17, 22, 26 e 27.

Os editais completos, com regras, cronograma e requisitos para cada função, estão disponíveis no site oficial da Secretaria da Educação da Bahia, no endereço https://www.ba.gov.br/educacao/selecoes-e-concursos.

