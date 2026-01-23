TEMPORÁRIAS

Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas

Editais publicados no Diário Oficial preveem contratações via Reda para áreas administrativa, saúde e nível superior na rede estadual

Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:28

Secretaria da Educação Crédito: Divulgação

Quem busca uma oportunidade no serviço público estadual já pode se preparar: estão abertas as inscrições para três processos seletivos simplificados da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), com cerca de três mil vagas temporárias. Os editais foram publicados nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial do Estado (DOE) e as contratações ocorrerão por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

As seleções contemplam funções de técnico administrativo temporário, professor orientador de estágio em Saúde - nas áreas de Enfermagem e Radiologia - e técnico de nível superior, com atuação em engenharia, arquitetura, ciências contábeis e administração. Ao todo, são 2.500 vagas para técnico administrativo, 228 para professor orientador de estágio e 49 para técnicos de nível superior, todas preenchidas por meio de provas.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26 de janeiro e 23 de fevereiro, exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br, banca responsável pela organização dos processos seletivos.

Segundo a SEC, o reforço no quadro de profissionais acompanha o aumento do número de estudantes e a expansão da rede estadual de ensino, com impacto direto no funcionamento das unidades escolares e dos setores administrativos. A expectativa é fortalecer tanto as atividades pedagógicas quanto a gestão educacional em diferentes regiões da Bahia.

Os técnicos administrativos temporários serão distribuídos por escolas dos 417 municípios baianos, além de órgãos da própria secretaria, como os Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) e o Órgão Central, em Salvador. Já os professores orientadores atuarão nos cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia da rede estadual de Educação Profissional. Os técnicos de nível superior serão lotados nos NTEs 01, 03, 11, 16, 17, 22, 26 e 27.