FUTURO

Com recorde de participação feminina, programa seleciona 12 jovens para capacitação industrial

Programa é realizado anualmente há mais de duas décadas

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:58

Capacitação na área industrial realizada pela Tronox vem transformando a vida de jovens em Salvador e Região Metropolitana Crédito: Reprodução

A Tronox concluiu a seleção de uma nova turma do Programa de Formação de Técnicos de Manufatura, voltado a jovens que concluíram recentemente o curso técnico. O programa, realizado anualmente há mais de duas décadas, selecionou 12 jovens em início de carreira para receber capacitação profissional e atuar nas áreas de operação, manutenção e laboratório da planta, com destaque para um recorde de participação feminina.



Dos 12 selecionados para a turma de 2026, cerca de 42% são mulheres, ou seja, cinco participantes, o que representa a maior participação feminina da história do curso. Na edição anterior, Paulina Luciano foi a única mulher participante. Para ela, o programa foi uma experiência ímpar em sua jornada de desenvolvimento profissional e pessoal. "Ao longo desses 12 meses, tive a oportunidade de aprender, tanto na teoria quanto na prática, os processos industriais da planta, além de desenvolver competências técnicas e comportamentais fundamentais para a formação de um bom profissional, o que se torna um grande diferencial desse programa", relembrou.

De acordo com Bertrand Carneiro, líder de Aprendizagem e Desenvolvimento e Aquisição de Talentos da Tronox, o aproveitamento dos participantes, que historicamente gira em torno de 40%, vem crescendo nos últimos anos e chegou a 100% na turma de 2023. “Isso demonstra a eficácia do nosso programa e o reconhecimento que nossos egressos têm no mercado de trabalho. Estamos comprometidos em formar profissionais qualificados que possam contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade”, destacou.

Com uma abordagem multitarefa, o curso prepara os alunos para compreender as interfaces da manufatura, com foco em segurança, meio ambiente, manutenção e processos, vertentes essenciais para a eficiência operacional dentro de uma planta industrial. Além das competências técnicas, o curso desenvolve habilidades em comunicação, trabalho em equipe e planejamento, preparando os alunos para os desafios do mercado.