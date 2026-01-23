Acesse sua conta
Com recorde de participação feminina, programa seleciona 12 jovens para capacitação industrial

Programa é realizado anualmente há mais de duas décadas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:58

Capacitação na área industrial realizada pela Tronox vem transformando a vida de jovens em Salvador e Região Metropolitana
Capacitação na área industrial realizada pela Tronox vem transformando a vida de jovens em Salvador e Região Metropolitana Crédito: Reprodução

A Tronox concluiu a seleção de uma nova turma do Programa de Formação de Técnicos de Manufatura, voltado a jovens que concluíram recentemente o curso técnico. O programa, realizado anualmente há mais de duas décadas, selecionou 12 jovens em início de carreira para receber capacitação profissional e atuar nas áreas de operação, manutenção e laboratório da planta, com destaque para um recorde de participação feminina.

Dos 12 selecionados para a turma de 2026, cerca de 42% são mulheres, ou seja, cinco participantes, o que representa a maior participação feminina da história do curso. Na edição anterior, Paulina Luciano foi a única mulher participante. Para ela, o programa foi uma experiência ímpar em sua jornada de desenvolvimento profissional e pessoal. "Ao longo desses 12 meses, tive a oportunidade de aprender, tanto na teoria quanto na prática, os processos industriais da planta, além de desenvolver competências técnicas e comportamentais fundamentais para a formação de um bom profissional, o que se torna um grande diferencial desse programa", relembrou.

De acordo com Bertrand Carneiro, líder de Aprendizagem e Desenvolvimento e Aquisição de Talentos da Tronox, o aproveitamento dos participantes, que historicamente gira em torno de 40%, vem crescendo nos últimos anos e chegou a 100% na turma de 2023. “Isso demonstra a eficácia do nosso programa e o reconhecimento que nossos egressos têm no mercado de trabalho. Estamos comprometidos em formar profissionais qualificados que possam contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade”, destacou.

Com uma abordagem multitarefa, o curso prepara os alunos para compreender as interfaces da manufatura, com foco em segurança, meio ambiente, manutenção e processos, vertentes essenciais para a eficiência operacional dentro de uma planta industrial. Além das competências técnicas, o curso desenvolve habilidades em comunicação, trabalho em equipe e planejamento, preparando os alunos para os desafios do mercado.

O participante Edgar Josino enxerga no programa uma porta de entrada para algo além da formação: a possibilidade de recolocação em indústrias da região. “Minha jornada no processo de formação de técnicos de manufatura (CT) foi, sem dúvida, uma das experiências mais significativas da minha vida profissional. Desde o primeiro dia, fui desafiado a sair da minha zona de conforto. Aprender a operar uma planta fabril não é tarefa fácil; envolve um entendimento profundo de cada máquina, cada processo e a dinâmica da equipe”, contou.

