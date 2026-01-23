VERÃO

Conheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de Salvador

Salvamar indica pontos propícios para a atividade

Millena Marques

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:41

Entorno do Farol da Barra Crédito: Divulgação/Marinha

Com águas geralmente tranquilas, temperatura agradável e boa visibilidade, o litoral de Salvador tem se consolidado como cenário perfeito para um passeio que vem ganhando cada vez mais adeptos: o mergulho. Bem próximo da costa já é possível se deparar com recifes, embarcações naufragadas e uma rica vida marinha que chama a atenção de moradores e visitantes.

De acordo com o instrutor de mergulho e oceanógrafo da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), ligada à Prefeitura de Salvador, André Quadros, a segurança deve ser o primeiro passo para quem deseja explorar o fundo do mar. Segundo ele, a orientação é procurar empresas e profissionais credenciados, que atuam de forma regular na capital baiana, além de contar com equipamentos adequados para a atividade.

“A recomendação é que cada mergulhador tenha seu próprio kit básico, como máscara, nadadeiras e snorkel. Dependendo do tipo de mergulho, pode ser necessário o uso de cilindro, que costuma ser alugado pelas empresas, junto com treinamento prévio. Salvador reúne condições ideais para o mergulho, com águas calmas, temperatura confortável e excelente visibilidade”, explica.

Entre os atrativos no litoral estão naufrágios naturais datados do século XVII e estruturas artificiais, como o ferry-boat Agenor Gordilho, afundado em 2020 com o objetivo de servir de abrigo para espécies marinhas. O cenário inclui ainda corais, tartarugas, cavalos-marinhos e uma grande variedade de peixes. A duração do passeio varia conforme o nível do mergulhador, mas costuma girar em torno de duas horas, sempre realizado em dupla.

Para quem está começando, André Quadros indica áreas como Porto da Barra e Boa Viagem, na Cidade Baixa, onde há pontos rasos, com até 12 metros de profundidade. Já os mergulhadores mais experientes podem se aventurar em locais mais distantes da costa, como naufrágios na Baía de Todos-os-Santos e na região da Barra, que chegam a 40 metros de profundidade e ficam a até 15 quilômetros do continente.

“Também existem pontos no Rio Vermelho e em Itapuã, mas são menos procurados por causa das correntes mais intensas. Nunca se deve mergulhar sozinho e, no caso dos iniciantes, o acompanhamento de um instrutor é indispensável. O mergulho é contemplativo: não se deve tocar nos animais, que podem reagir com queimaduras ou perfurações”, alerta.

Embora a atividade possa ser realizada ao longo de todo o ano, o período do inverno exige mais atenção. As condições climáticas costumam reduzir as opções de passeio, o que torna fundamental acompanhar a previsão do tempo e o comportamento das marés para garantir segurança e boa visibilidade.