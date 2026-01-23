Acesse sua conta
Mais de 700 famílias são contempladas no Minha Casa, Minha Vida em Salvador

Lista com os nomes dos selecionados será publicada Diário Oficial do Município

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:45

Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida
Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

O procedimento de seleção de beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida em Salvador foi realizado nesta sexta-feira (23). Nesta etapa, 720 famílias serão beneficiadas, com moradias distribuídas em três empreendimentos: Alto do Capelão, Vale do Capelão I e Vale do Capelão II, todos localizados no bairro de Areia Branca.

A seleção é realizada por meio de um sistema informatizado, que classifica os inscritos conforme a pontuação obtida. As famílias foram ranqueadas de acordo com critérios federais e municipais, com possibilidade de alcançar até 13 pontos.

Do total de unidades habitacionais, pelo menos 50% são reservadas para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social; 6% para idosos; outros 6% para pessoas com deficiência; e 3% para pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua.

Entre os critérios de pontuação estão: mulher responsável pela unidade familiar, pessoa negra, pessoa com deficiência, idoso, mulher vítima de violência doméstica e familiar, pessoa com câncer ou doença rara, crônica ou degenerativa, além da presença de crianças ou adolescentes no núcleo familiar. Todos os critérios devem ser devidamente declarados no Cadastro Único (CadÚnico) e comprovados documentalmente.

O processo ocorreu no auditório do Arquivo Público Municipal, com acompanhamento de órgãos de controle e validação por representantes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), além de integrantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). Participaram da seleção os candidatos inscritos no cadastro municipal até a última quarta-feira (21).

Após a conclusão da seleção, os nomes dos contemplados serão encaminhados para publicação no Diário Oficial do Município (DOM). A lista também ficará disponível para consulta no site do programa (casavida.salvador.ba.gov.br).

Os dados informados no cadastro passarão por verificação, e candidatos que omitirem informações ou prestarem declarações inverídicas serão excluídos do processo, podendo ainda sofrer as sanções previstas em lei.

