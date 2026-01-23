VEJA COMO CONSULTAR LISTA

Mais de 700 famílias são contempladas no Minha Casa, Minha Vida em Salvador

Lista com os nomes dos selecionados será publicada Diário Oficial do Município

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:45

Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

O procedimento de seleção de beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida em Salvador foi realizado nesta sexta-feira (23). Nesta etapa, 720 famílias serão beneficiadas, com moradias distribuídas em três empreendimentos: Alto do Capelão, Vale do Capelão I e Vale do Capelão II, todos localizados no bairro de Areia Branca.

A seleção é realizada por meio de um sistema informatizado, que classifica os inscritos conforme a pontuação obtida. As famílias foram ranqueadas de acordo com critérios federais e municipais, com possibilidade de alcançar até 13 pontos.

Minha Casa, Minha Vida 1 de 13

Do total de unidades habitacionais, pelo menos 50% são reservadas para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social; 6% para idosos; outros 6% para pessoas com deficiência; e 3% para pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua.

Entre os critérios de pontuação estão: mulher responsável pela unidade familiar, pessoa negra, pessoa com deficiência, idoso, mulher vítima de violência doméstica e familiar, pessoa com câncer ou doença rara, crônica ou degenerativa, além da presença de crianças ou adolescentes no núcleo familiar. Todos os critérios devem ser devidamente declarados no Cadastro Único (CadÚnico) e comprovados documentalmente.

O processo ocorreu no auditório do Arquivo Público Municipal, com acompanhamento de órgãos de controle e validação por representantes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), além de integrantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). Participaram da seleção os candidatos inscritos no cadastro municipal até a última quarta-feira (21).

Após a conclusão da seleção, os nomes dos contemplados serão encaminhados para publicação no Diário Oficial do Município (DOM). A lista também ficará disponível para consulta no site do programa (casavida.salvador.ba.gov.br).