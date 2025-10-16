Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faculdade na Bahia proíbe crianças no campus e causa revolta de estudantes

Comunicado foi publicado nas redes sociais da instituição

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:01

Faculdade foi criticada pela comunidade acadêmica
Faculdade foi criticada pela comunidade acadêmica Crédito: Divulgação

Um comunicado da Faculdade Santíssimo Sacramento, em Alagoinhas (BA), provocou indignação entre a comunidade acadêmica. Na terça-feira (14), a instituição anunciou a proibição de crianças no campus. De acordo com a nota, a determinação atende ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

"Considerando que os espaços destinados às atividades acadêmicas são projetados e adequados para o público adulto, comunicamos à comunidade acadêmica que fica proibida a permanência de crianças na instalação da faculdade. Tal medida também tem por objetivo resguardar e garantir a segurança e o bem-estar de todos", diz o comunicado. 

A reação foi imediata: alunos utilizaram as redes sociais para demonstrar o descontentamento com a medida. "A faculdade deveria ser um espaço de acolhimento, incentivo e compreensão, especialmente para as mães que lutam diariamente para conquistar um futuro melhor", escreveu uma pessoa, no perfil da instituição no Instagram. 

Faculdade na Bahia proíbe crianças no campus e causa revolta de estudantes

Faculdade na Bahia proíbe crianças no campus e causa revolta de estudantes por Reprodução
Faculdade na Bahia proíbe crianças no campus e causa revolta de estudantes por Reprodução
Faculdade na Bahia proíbe crianças no campus e causa revolta de estudantes por Reprodução
1 de 3
Faculdade na Bahia proíbe crianças no campus e causa revolta de estudantes por Reprodução

"É revoltante ver uma faculdade proibir a presença de crianças, como se ser mãe fosse um erro. Essa regra exclui justamente quem mais enfrenta dificuldades para continuar estudando: as mulheres que cuidam, que lutam, que resistem todos os dias", pontuou outro. Dois dias depois, nesta quinta-feira (16), a faculdade publicou uma nota de esclarecimento, reafirmando sua posição. 

"O comunicado buscou, exclusivamente, atender a questões de segurança e adequação dos espaços acadêmicos, projetados para o público adulto. Reconhecemos, contudo, que a forma como a mensagem foi interpretada despertou preocupações legítimas e acolhemos essas manifestações com empatia e escuta aberta", escreveu. A faculdade afirma ainda que casos de alunos serão tratados de forma individual. 

A medida anunciada pela instituição não repercutiu apenas no meio acadêmico. O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Alagoinhas publicou uma nota de repúdio contra a determinação. De acordo com a entidade, a faculdade deturpou o que diz o ECA ao colocar em prática uma medida "discriminatória" e "excludente". 

Leia mais

Imagem - Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários

Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por irregularidades com bebidas

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por irregularidades com bebidas

Imagem - Vereadores aprovam a criação de novo bairro em Salvador; conheça

Vereadores aprovam a criação de novo bairro em Salvador; conheça

"O ECA não proíbe a presença de crianças em espaços públicos ou privados, tampouco estabelece qualquer impedimento à sua permanência em instituições de ensino superior. Ao contrário, o ECA assegura o direito à convivência familiar", ressalta o conselho. A entidade ainda propôs medidas para tornar a faculdade mais acolhedora às crianças, como uma creche universitária. 

Mais recentes

Imagem - Exposição de formandos no curso Ponto da Moda reúne 40 modelos feitos por moradores da Cidade Baixa

Exposição de formandos no curso Ponto da Moda reúne 40 modelos feitos por moradores da Cidade Baixa
Imagem - Bárbara Carine e Manuela D’Ávila são confirmadas em mesa na Flica 2025

Bárbara Carine e Manuela D’Ávila são confirmadas em mesa na Flica 2025
Imagem - Produtores rurais bloqueiam BR-101 em protesto contra invasões de terra no extremo sul

Produtores rurais bloqueiam BR-101 em protesto contra invasões de terra no extremo sul

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos