Acusado de matar nutricionista em Camaçari entra na lista da Interpol

Marlon Ribeiro dos Santos é um dos suspeitos de matar a nutricionista Larissa Pavan de Assis em dezembro do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:43

Marlon, 25 anos
Marlon Ribeiro dos Santos, de 25 anos Crédito: Reprodução

Marlon Ribeiro dos Santos, de 25 anos, um dos suspeitos de matar a nutricionista Larissa Pavan de Assis, de 27 anos, durante uma viagem por aplicativo foi incluído pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) na Difusão Vermelha, lista internacional de procurados pela Justiça. O crime aconteceu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em 7 de dezembro de 2024.

A inclusão do suspeito aconteceu após pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA). De acordo com o promotor Gilber Santos de Oliveira, Marlon fugiu para os Estados Unidos depois do crime e o alerta global serve para garantir a aplicação da lei penal e evitar prejuízos à instrução criminal. Para Oliveira, as provas da fuga do acusado exigem cooperação internacional para que a prisão dele seja feita.

A Interpol é uma rede de cooperação policial internacional que integra 194 países. A Difusão Vermelha, lista na qual Marlon foi incluído, emite um alerta global que permite que um fugitivo seja localizado e preso em qualquer país-membro para fins de extradição.

Relembre o caso

A morte de Larissa Pavan aconteceu quando o motorista de aplicativo, que tinha passado do local da entrada do condomínio para onde a jovem iria, foi fazer o retorno e foi surpreendido pelos disparos. Segundo a polícia, "o autor dos disparos reagiu com violência após uma tentativa frustrada de ultrapassagem".

O carro em que estava Larissa Pavan, de 27 anos, morta a tiros durante uma viagem por aplicativo de Salvador para Guarajuba - praia em Camaçari - foi alvo de disparos após o motorista ter se perdido na rota. A vítima estava no carro com três irmãos menores de idade. Todos hospedados em uma casa em Guarajuba. No momento do crime, eles voltavam de um passeio em Salvador.

O veículo passou do local de entrada do condomínio em que os jovens ficariam. Larissa chegou a avisar ao condutor sobre o erro. Ele foi realizar o retorno e, no trajeto, outro homem dentro de um veículo realizou os disparos. O carro transitava em um trecho da BA-099, conhecida como Estrada do Coco.

