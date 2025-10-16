FESTA LITERÁRIA

Bárbara Carine e Manuela D’Ávila são confirmadas em mesa na Flica 2025

Mesa com as duas escritoras será realizada no sábado (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 22:08

Bárbara Carine e Manuela D’Ávila Crédito: Gabriel Cerqueira/ Theo Tajes

A partir da próxima quinta-feira (23), a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) chega à sua 13ª edição. Neste ano, o evento contará com a presença das escritoras Bárbara Carine e Manuela D’Ávila na Tenda Paraguaçu, com a mesa “Desafiar”, marcada para sexta-feira (24), às 10h.

Autora de diversos livros, como o best-seller Como Ser um Educador Antirracista,vencedor do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Educação, a baiana Bárbara Carine é também professora, empresária, palestrante e sócia-idealizadora da Escola Maria Felipa, a primeira escola afro-brasileira do país. Ela também atua como influenciadora digital por meio do perfil “Uma intelectual diferentona”. Durante a mesa, Bárbara dialogará com suas próprias obras, discutindo temas como educação antirracista e representatividade negra na literatura e nas ciências.

Para enriquecer o bate-papo, Manuela D’Ávila trará do Rio Grande do Sul sua bagagem de jornalista, escritora, ativista feminista, mestra e doutoranda em Políticas Públicas. Com trajetória consolidada na política, foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre, deputada estadual e federal, e candidata à vice-presidência do Brasil em 2018. Ao longo de sua carreira, tem se destacado na defesa da democracia, dos direitos das mulheres e no enfrentamento às desigualdades.

