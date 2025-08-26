FESTA LITERÁRIA

Flica terá Russo Passapusso, Bárbara Carine, Gregório Duvivier e Roseana Murray

13ª edição do evento ocorrerá de 23 a 26 de outubro; confira programação

Tharsila Prates

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:42

Roseane Murray e Gregório Duvivier Crédito: Reprodução

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) lançou a programação nesta terça-feira (26). O evento, que está na 13ª edição, será realizado de 23 e 26 de outubro e reunirá mais de 60 autores nacionais e internacionais, além de artistas e leitores, para celebrar a literatura em suas múltiplas expressões.

A festa é formada por três espaços principais: a Tenda Paraguaçu, a Fliquinha e a Geração Flica, e também pela programação artística, dividida entre o Palco dos Ritmos e o Palco Raízes. A curadoria é de Wesley Correia, Emília Nuñez, Deco Lipe e Linnoy Nonato.

A tenda Paraguaçu receberá nomes como Russo Passapusso, cantor, compositor, ativista social e cultural, que utiliza da sua música como instrumento de protesto e conscientização; Rita Batista, apresentadora da TV Globo, jornalista e comunicadora baiana; Bárbara Carine, autora do best-seller “Como ser um educador antirracista”, vencedor do Prêmio Jabuti 2024; Gregório Duvivier, ator, humorista, escritor e roteirista, co-fundador do canal Porta dos Fundos; Atef Abu Saif, escritor e agente cultural palestino, Ministro da Cultura da Autoridade Nacional Palestina em 2019; e Lirinha, artista pernambucano que transita entre a música, a literatura e as artes cênicas, fundador do grupo musical Cordel do Fogo Encantado.

Na Fliquinha, estarão Roseana Murray, poetisa e autora carioca de contos infantojuvenis, que comoveu todo o país com sua história de superação em 2024; Vanderson Nascimento, jornalista, apresentador da TV Bahia, querido pelas famílias e crianças baianas; Tino Freitas, especialista em literatura infantil, que promete divertir a plateia com o espetáculo musical literário “Quem quer brincar comigo?”; Ana Fátima e Maurício Akin, mãe e filho escritores; o espetáculo “Saudades, João”, escrito por Ruan Passos, dramaturgo de São Félix, em homenagem à cultura popular nordestina; e a mestra griô Vovó Cici de Oxalá, contadora de histórias afro-brasileiras.

Os curadores Linnoy Nonato, Deco Lipe, Emília Nuñez e Wesley Correia Crédito: Divulgação

No time que vai agitar a Geração Flica, estão personalidades como a escritora mineira Paula Pimenta, fenômeno da literatura juvenil brasileira, amada por seus romances que tratam de conflitos típicos da adolescência; NegaFyah, multiartista soteropolitana que acaba de ser anunciada como semifinalista do prêmio Oceanos; Ezequiel Vitor Tuxá, artista, psicólogo, escritor e pesquisador indígena; Mariana Paiva, autora baiana com seis livros publicados, jornalista, professora e doutora em Teoria e História Literária; Afrofuturas, dupla formada pelas irmãs Pétala e Isa Souza, crescidas na periferia de Guarulhos e criadoras de conteúdo literário há mais de 10 anos; e Glória Maciel, ou Goka, atriz e criadora de conteúdo digital, que ganhou visibilidade com vídeos que mesclam poesia e análise sobre relacionamentos.

As atrações do Palco dos Ritmos serão a banda Adão Negro; a banda Autorais, formada por Tonho Matéria, Tênison Del Rey e Jorge Zárath; o Coral Afro da Bahia, com participação do cantor cachoeirano Matheus Aleluia Filho; e o cantor Lazzo, com participação de Márcia Short. Já no Palco Raízes subirão atrações como Maira Lins, JP Castelhano, a banda Reina & Alvenaria FC e Amarildo Fire, ex-participante do The Voice Brasil, que vai promover o Flicaokê, um karaokê aberto ao público.