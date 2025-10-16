INTERIOR DA BAHIA

Produtores rurais bloqueiam BR-101 em protesto contra invasões de terra no extremo sul

Os manifestantes afirmaram que o bloqueio da rodovia foi parcial, com liberação do trânsito a cada 10 minutos

Pombo Correio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 22:03

Os produtores disseram que a mobilização ocorreu em defesa do direito à propriedade rural e da reintegração de posse de áreas Crédito: Divulgação

Produtores rurais realizaram, nesta quinta-feira (16), uma manifestação pacífica na BR-101, nas proximidades do Monte Pascoal, entre os municípios de Itabela e Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia.

O protesto, segundo os organizadores, teve como objetivo chamar a atenção do governo estadual para o que classificam como “omissão das autoridades diante das invasões de terras e da violência no campo”.

Os manifestantes afirmaram que o bloqueio da rodovia foi parcial, com liberação do trânsito a cada 10 minutos. O tráfego para ambulâncias e veículos com crianças foi liberado sem restrições.

De acordo com os produtores, a mobilização ocorreu em defesa do direito à propriedade rural e da reintegração de posse de áreas que, segundo eles, foram invadidas recentemente. Eles alegaram que famílias têm sido expulsas de suas casas, trabalhadores rurais foram assassinados e que o tráfico de drogas estaria se infiltrando nas comunidades, aproveitando-se da instabilidade na região.