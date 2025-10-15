Acesse sua conta
Vereadores aprovam a criação de novo bairro em Salvador; conheça

Câmara de Salvador aprovou projeto de lei nesta quarta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:12

Projeto deverá passar pela sanção do prefeito Bruno Reis
Projeto deverá passar pela sanção do prefeito Bruno Reis Crédito: Manu Dias/GOVBA

Falta pouco para Salvador ganhar o seu 172º bairro. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que eleva a localidade de Boa Vista do Lobato à categoria de bairro oficial da capital baiana. A proposta recebeu aval da Câmara Municipal nesta quarta-feira (15). 

O texto estabelece que o Poder Executivo atualize os registros e cadastros municipais, promova a sinalização adequada e garanta a inclusão do novo bairro nas políticas públicas da cidade. O projeto de lei é de autoria da vereadora Isabela Sousa (Cidadania).  A proposta segue agora para sanção do prefeito Bruno Reis.

Na justificativa, a vereadora destaca que a criação do bairro representa, além da mudança administrativa, a garantia de maior representatividade.

“A aprovação desse projeto é um marco de reparação histórica e valorização. A Boa Vista do Lobato tem uma identidade própria, uma comunidade forte e viva. Esse é um passo importante para garantir dignidade, cidadania e investimentos à população local”, afirmou.

Até que seja formalmente reconhecida como bairro, Boa Vista do Lobato está inserida no bairro do Lobato, que compreende ainda o Alto do Cabrito. A região ficou ganhou destaque nacional como o local onde foi descoberto o primeiro poço de petróleo reconhecido pelo governo brasileiro, em 1939. 

