Câmara aprova plano de carreira dos professores municipais de Salvador

Texto segue para a sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil)

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:31

Câmara Municipal de Salvador
Câmara Municipal de Salvador Crédito: Reginaldo Ipê/Câmara Municipal de Salvador

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou, na tarde desta quarta-feira (1º), o projetos do Executivo sobre o Plano de Carreira do Magistério Municipal (PLC 003/2025), com seis emendas.

As emendas aprovadas no PLC 003/2025 visam alterar as Leis nº 8.722, de 17 de dezembro de 2014, nº 5.007, de 14 de junho de 1995, nº 9.764, de 2023, nº 9.508, de 11 de fevereiro de 2020, e nº 9.865, de 27 de maio de 2025.

“Hoje conseguimos a aprovação desses dois projetos porque houve um acordo entre a oposição e a situação. Se não houvesse esse acordo, não poderíamos votar. Projetos que beneficiarão tanto os professores como toda a população de Salvador”, disse o presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB).

No plenário, Muniz rememorou toda a tensão causada pela invasão dos professores ao Parlamento, em maio deste ano. “O que nós queríamos era que tanto o Executivo como a APLB-Sindicato estivessem em acordo para que nós, aqui na Câmara, pudéssemos votar com serenidade, certos de que estamos fazendo nossa parte com responsabilidade. E foi o que aconteceu hoje”, pontuou Muniz.

Agora, o texto segue para sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

