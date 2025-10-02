ACIDENTE

Dois homens morrem em batida entre caminhões na BR-116; carga dos veículos é saqueada

Colisão ocorreu em trecho de Santo Estevão, a 41 km de Feira de Santana

Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:54

Acidente em Santo Estevão Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois homens morreram em uma batida entre dois caminhões na manhã desta quinta-feira (2), no km 467 da BR‑116, em Santo Estevão, a 41 km de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h10. Não há informações sobre a identidade das vítimas.

Os caminhões, que transportavam cargas de frutas e café, colidiram frontalmente. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que um deles veículos ficou completamente destruído.