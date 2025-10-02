Dois homens morrem em batida entre caminhões na BR-116; carga dos veículos é saqueada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:54
Dois homens morreram em uma batida entre dois caminhões na manhã desta quinta-feira (2), no km 467 da BR‑116, em Santo Estevão, a 41 km de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h10. Não há informações sobre a identidade das vítimas.
Acidente em Santo Estevão
Os caminhões, que transportavam cargas de frutas e café, colidiram frontalmente. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que um deles veículos ficou completamente destruído.
O trecho está interditado e a via segue congestionada. Um grupo de pessoas saqueou parte da carga dos veículos. A PRF apura a causa do acidente.