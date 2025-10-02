Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois homens morrem em batida entre caminhões na BR-116; carga dos veículos é saqueada

Colisão ocorreu em trecho de Santo Estevão, a 41 km de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:54

Acidente em Santo Estêvão
Acidente em Santo Estevão Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois homens morreram em uma batida entre dois caminhões na manhã desta quinta-feira (2), no km 467 da BR‑116, em Santo Estevão, a 41 km de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h10. Não há informações sobre a identidade das vítimas.

Acidente em Santo Estevão

Acidente em Santo Estevão por Reprodução/Redes sociais
Acidente em Santo Estevão por Reprodução/Redes sociais
Acidente em Santo Estevão por Reprodução/Redes sociais
1 de 3
Acidente em Santo Estevão por Reprodução/Redes sociais

Os caminhões, que transportavam cargas de frutas e café, colidiram frontalmente. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que um deles veículos ficou completamente destruído.

O trecho está interditado e a via segue congestionada. Um grupo de pessoas saqueou parte da carga dos veículos. A PRF apura a causa do acidente.

Leia mais

Imagem - Polícia Federal apura fraude de mais de R$ 8,5 milhões em contratos públicos de Feira de Santana

Polícia Federal apura fraude de mais de R$ 8,5 milhões em contratos públicos de Feira de Santana

Imagem - MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

Imagem - Câmara aprova plano de carreira dos professores municipais de Salvador

Câmara aprova plano de carreira dos professores municipais de Salvador

Mais recentes

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
Imagem - Golpe em idosos: operação mira esquema de fraudes em empréstimos consignados na Bahia

Golpe em idosos: operação mira esquema de fraudes em empréstimos consignados na Bahia
Imagem - Câmara aprova plano de carreira dos professores municipais de Salvador

Câmara aprova plano de carreira dos professores municipais de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão
01

Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
02

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel
03

O que é a intoxicação exógena, combinação fatal que matou casal dentro de motel

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência