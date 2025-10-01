Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia Federal apura fraude de mais de R$ 8,5 milhões em contratos públicos de Feira de Santana

Cooperativa investigada era responsável pela locação de mão de obra para unidades de assistência social

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:19

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (1º), uma operação que apura supostas irregularidades na contratação de uma cooperativa pelo município de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A organização era responsável pela locação de mão de obra para unidades de assistência social. A Operação FALSACOOP tem o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU/BA).

De acordo com as investigações, há indícios de que a cooperativa funcionava como fachada, atuando apenas como intermediadora de serviços, com contratos superfaturados que causaram prejuízos ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos fundos municipais de Saúde e Educação. As suspeitas abrangem o período de 2015 a 2021.

Nesse período, a entidade recebeu mais de R$ 63 milhões, sendo estimado um superfaturamento superior a R$ 8,5 milhões. Segundo a Polícia Federal, parte desses valores teria sido transferida, de forma direta ou indireta, a pessoas ligadas à direção da entidade e a empresas controladas pelos mesmos beneficiários.

Segundo a CGU, foram identificadas fraudes em licitações e operações financeiras irregulares destinadas à ocultação da origem ilícita dos recursos, caracterizando possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

A PF realizou quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Jacobina e Joinville (SC). A 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia também determinou o bloqueio de mais de R$ 8 milhões.

Leia mais

Imagem - MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

MPT apura novo acidente de trabalho em prédio de luxo no Horto Florestal

Imagem - Vereador gera discussão ao defender regulamentação do ‘grau de moto’ na Bahia

Vereador gera discussão ao defender regulamentação do ‘grau de moto’ na Bahia

Sobre a operação

A FALSACOOP busca aprofundar as investigações, identificar todos os envolvidos e responsabilizar os autores dos crimes, reforçando o compromisso das instituições com a proteção do patrimônio público e a integridade da administração pública.

Mais recentes

Imagem - Partiu Estágio abre 4.728 vagas para universitários na Bahia; confira

Partiu Estágio abre 4.728 vagas para universitários na Bahia; confira
Imagem - Bahia aprova lei que acaba com distinção entre elevador social e de serviço

Bahia aprova lei que acaba com distinção entre elevador social e de serviço
Imagem - Seis traficantes são presos durante operação em laboratório de facção na Bahia

Seis traficantes são presos durante operação em laboratório de facção na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
01

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - 3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias
02

3 signos que podem receber dinheiro inesperado nos próximos dias

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
04

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança