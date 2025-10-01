INVESTIGAÇÃO

Polícia Federal apura fraude de mais de R$ 8,5 milhões em contratos públicos de Feira de Santana

Cooperativa investigada era responsável pela locação de mão de obra para unidades de assistência social

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:19

Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (1º), uma operação que apura supostas irregularidades na contratação de uma cooperativa pelo município de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A organização era responsável pela locação de mão de obra para unidades de assistência social. A Operação FALSACOOP tem o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU/BA).

De acordo com as investigações, há indícios de que a cooperativa funcionava como fachada, atuando apenas como intermediadora de serviços, com contratos superfaturados que causaram prejuízos ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos fundos municipais de Saúde e Educação. As suspeitas abrangem o período de 2015 a 2021.

Nesse período, a entidade recebeu mais de R$ 63 milhões, sendo estimado um superfaturamento superior a R$ 8,5 milhões. Segundo a Polícia Federal, parte desses valores teria sido transferida, de forma direta ou indireta, a pessoas ligadas à direção da entidade e a empresas controladas pelos mesmos beneficiários.

Segundo a CGU, foram identificadas fraudes em licitações e operações financeiras irregulares destinadas à ocultação da origem ilícita dos recursos, caracterizando possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

A PF realizou quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Jacobina e Joinville (SC). A 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia também determinou o bloqueio de mais de R$ 8 milhões.

Sobre a operação