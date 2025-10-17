Acesse sua conta
Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou aviso meteorológico nesta sexta-feira (17)

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:57

Porto da Barra
Porto da Barra  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (17), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado de sexta a domingo (19), com baixa probabilidade de chuva.

Sexta-feira (17)

Céu claro a parcialmente nublado. Temperaturas vão variar de 22°C a 31°C. 

Sábado (18)

Céu claro a parcialmente nublado. Temperaturas vão variar de 22°C a 32°C.

Domingo (19)

Céu claro a parcialmente nublado. Temperaturas vão variar de 21°C a 32°C.

