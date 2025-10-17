Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:57
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira (17), o aviso meteorológico com a previsão do tempo para o final de semana na capital baiana. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado de sexta a domingo (19), com baixa probabilidade de chuva.
Sexta-feira (17)
Céu claro a parcialmente nublado. Temperaturas vão variar de 22°C a 31°C.
Sábado (18)
Céu claro a parcialmente nublado. Temperaturas vão variar de 22°C a 32°C.
Domingo (19)
Céu claro a parcialmente nublado. Temperaturas vão variar de 21°C a 32°C.
