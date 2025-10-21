BANDEIRA LARANJA

Mais de 270 cidades baianas estão em alerta de perigo para chuvas intensas

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

Esther Morais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 07:29

Chuva forte atinge Salvador Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas em 272 municípios da Bahia. O aviso, válido até 10h desta terça-feira (21), prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos de até 100 km/h.

Segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As áreas afetadas incluem o Centro-Sul Baiano, Vale do São Francisco, Extremo Oeste e Região Metropolitana de Salvador. A condição climática é causada por uma frente fria que afeta a maior parte do estado ao longo da semana.

A população deve evitar se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Confira a lista completa das cidades em alerta:

Abaíra, Água Fria, Aiquara, Alagoinhas, Almadina, Amargosa, Amélia Rodrigues, América Dourada, Anagé, Andaraí, Angical, Anguera, Antônio Cardoso, Apuarema, Araçás, Aracatu, Aramari, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Baianópolis, Baixa Grande, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barra do Rocha, Barreiras, Barro Alto, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejões, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buerarema, Buritirama, Caatiba, Cabaceiras do Paraguaçu e Cachoeira.

Ainda aparecem Caculé, Caém, Caetanos, Caetité, Cafarnaum, Cairu, Camacan, Camaçari, Camamu, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Canarana, Canavieiras, Candeal, Candeias, Candiba, Cândido Sales, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Caraíbas, Carinhanha, Castro Alves, Catolândia, Catu, Caturama, Central, Coaraci, Cocos, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Condeúba, Contendas do Sincorá, Coração de Maria, Cordeiros, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cravolândia, Cristópolis, Cruz das Almas, Dário Meira, Dias d'Ávila, Dom Basílio, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Encruzilhada, Érico Cardoso, Eunápolis, Feira da Mata, Feira de Santana, Firmino Alves, Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gandu, Gavião, Gentio do Ouro, Gongogi, Governador Mangabeira, Guajeru, Guanambi, Iaçu e Ibiassucê.

Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipeba, Ibipitanga, Ibiquera, Ibirapitanga, Ibirataia, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Ichu, Igaporã, Igrapiúna, Iguaí, Ilhéus, Ipecaetá, Ipiaú, Ipirá, Ipupiara, Irajuba, Iramaia, Iraquara, Irará, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaguaçu da Bahia, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamari, Itambé, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itatim, Itiruçu, Itororó, Ituaçu, Ituberá, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jacobina, Jaguaquara, Jaguaripe, Jequié, Jiquiriçá, Jitaúna, João Dourado, Jussara, Jussari, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Laje, Lajedinho, Lajedo do Tabocal, Lamarão, Lapão, Lauro de Freitas, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães e Macajuba.

Macarani, Macaúbas, Madre de Deus, Maetinga, Maiquinique, Mairi, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Mansidão, Maracás, Maragogipe, Maraú, Marcionílio Souza, Mascote, Mata de São João, Matina, Miguel Calmon, Milagres, Mirante, Morpará, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mucugê, Mulungu do Morro, Mundo Novo, Muniz Ferreira, Muquém do São Francisco, Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Nova Canaã, Nova Fátima, Nova Ibiá, Nova Itarana, Nova Redenção, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Ouriçangas, Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil, Pé de Serra, Pedrão, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Pintadas, Piraí do Norte, Piripá, Piritiba, Planaltino, Planalto, Poções.

Pojuca, Porto Seguro, Potiraguá, Presidente Dutra, Presidente Jânio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Remanso, Retirolândia, Riachão das Neves, Riachão do Jacuípe, Riacho de Santana, Ribeirão do Largo, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Ruy Barbosa, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Bárbara, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória, Santana, Santanópolis, Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, São Desidério, São Domingos, São Felipe, São Félix e São Félix do Coribe.