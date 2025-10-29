CRIME

Vídeo mostra jovem com suspeito antes de ser assassinada em Simões Filho

Tamara Trindade da Silva e Mayane Coelho Brandão foram mortas a golpes de faca e machado

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:04

Mayane foi vista com o segundo suspeito, Maicon Moreira Santos, momentos antes do crime Crédito: Reprodução

O segundo suspeito de envolvimento no duplo homicídio de Tamara Trindade da Silva, de 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, 20, foi preso na última terça-feira (28). O homem foi identificado como Maicon Moreira Santos, de 21 anos. O crime ocorreu em 25 de setembro deste ano, em Simões Filho, na Grande Salvador.

Imagens de câmeras de segurança mostraram Tamara e Mayane na companhia do investigado e de um comparsa, de 20 anos, momentos antes do crime. O primeiro suspeito havia sido preso anteriormente e confessou a autoria dos homicídios. Em depoimento, ele afirmou que matou Tamara por vingança, motivado por um suposto furto. O homem relatou que manteve um relacionamento com uma das vítimas e que ela teria furtado uma quantia em dinheiro. Ao reencontrar as jovens, decidiu cobrar a dívida, o que gerou uma discussão.

Já Mayane foi assassinada para impedir que denunciasse o crime, pois teria presenciado a execução. O suspeito indicou aos policiais o local onde os corpos foram abandonados, em um córrego da região. As duas jovens foram mortas a golpes de faca e machado.

