Salvador tem 369 vagas de emprego para esta segunda-feira (22)

Millena Marques
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:26
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 369 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (22). Os interessados podem agendar o atendimento no site oficial do Simm, a partir das 17h.
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
VAGAS:
Operador de Caixa (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 2º ano a noite), sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa
Salário: Bolsa: R$650,00 + transporte
1 vaga
Costureira
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.
Salário: R$1.850,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Técnico de laboratório de análises
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: possuir experiência em laboratório físico químico e curso técnico químico ou farmacêutico
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica.
Salário: A combinar + benefícios
350 vagas
Atendente de Farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar nas seguintes localidades: Piatã, Caminho das Árvores, Caminho de Areia, Canela, Pitangueiras (Lauro de Freitas)
Salário: A combinar + benefícios
7 vagas