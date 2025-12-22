Acesse sua conta
Salvador tem 369 vagas de emprego para esta segunda-feira (22)

Interessados podem agendar o atendimento no site oficial do Simm

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:26

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 369 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (22). Os interessados podem agendar o atendimento no site oficial do Simm, a partir das 17h.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Operador de Caixa (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 2º ano a noite), sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa

Salário: Bolsa: R$650,00 + transporte

1 vaga

Costureira

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: R$1.850,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Técnico de laboratório de análises

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: possuir experiência em laboratório físico químico e curso técnico químico ou farmacêutico

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica.

Salário: A combinar + benefícios

350 vagas

Atendente de Farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar nas seguintes localidades: Piatã, Caminho das Árvores, Caminho de Areia, Canela, Pitangueiras (Lauro de Freitas)

Salário: A combinar + benefícios

7 vagas

Tags:

Salvador Emprego

