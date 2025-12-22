OPERAÇÃO INQUILINOS

Integrantes do Comando Vermelho tentam fugir pulando telhado durante operação em Salvador e acabam presos

Eles foram localizados após a polícia chegar a ponto de armazenamento de armas e drogas em bairro de Salvador

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:47

Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comanda Vermelho e prende dois em Salvador Crédito: Alberto Maraux/SSP

A polícia estourou um ponto de armazenamento de drogas e armas, em Salvador, pertencente a criminosos associados a facção carioca Comando Vermelho. Dois criminosos, um homem e uma mulher, tentaram fugir pulando por telhados de outros imóveis, mas acabaram presos. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (22), durante a Operação Inquilinos, que cumpre mandados de busca e apreensão no bairro de Tancredo Neves. Tabletes de cocaína e maconha, pistola, carregadores alongados, câmera, munições, balanças, entre outros itens foram localizados em uma casa.

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos no bairro de Tancredo Neves, na capital baiana, nesta segunda-feira (22), contra criminosos associados a facção carioca Comando Vermelho. A operação, que foi denominada de Inquilinos, é realizada pela Secretaria da Segurança Pública e as polícias Militar, Civil e Federal, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia.

