Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Integrantes do Comando Vermelho tentam fugir pulando telhado durante operação em Salvador e acabam presos

Eles foram localizados após a polícia chegar a ponto de armazenamento de armas e drogas em bairro de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:47

Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comanda Vermelho e prende dois em Salvador
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comanda Vermelho e prende dois em Salvador Crédito: Alberto Maraux/SSP

A polícia estourou um ponto de armazenamento de drogas e armas, em Salvador, pertencente a criminosos associados a facção carioca Comando Vermelho. Dois criminosos, um homem e uma mulher, tentaram fugir pulando por telhados de outros imóveis, mas acabaram presos. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (22), durante a Operação Inquilinos, que cumpre mandados de busca e apreensão no bairro de Tancredo Neves. Tabletes de cocaína e maconha, pistola, carregadores alongados, câmera, munições, balanças, entre outros itens foram localizados em uma casa. 

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos no bairro de Tancredo Neves, na capital baiana, nesta segunda-feira (22), contra criminosos associados a facção carioca Comando Vermelho. A operação, que foi denominada de Inquilinos, é realizada pela Secretaria da Segurança Pública e as polícias Militar, Civil e Federal, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia.

Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador

Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
1 de 4
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP

As buscas e o patrulhamento seguem intensificados em toda a região. A SSP orienta que, informações sobre integrantes da facção na região de Tancredo Neves e Arenoso podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).

Mais recentes

Imagem - Guia: confira 10 praias para curtir no verão de Salvador

Guia: confira 10 praias para curtir no verão de Salvador
Imagem - Como eram os antigos cinemas de rua de Salvador, principais points culturais do século XX

Como eram os antigos cinemas de rua de Salvador, principais points culturais do século XX
Imagem - Herdeiro do trio elétrico é diagnosticado com doença degenerativa: 'ele não consegue mais interagir'

Herdeiro do trio elétrico é diagnosticado com doença degenerativa: 'ele não consegue mais interagir'

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
02

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'
03

Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'

Imagem - Corpo de pesquisadora de 21 anos que caiu em rio enquanto coletava amostra de água é encontrado
04

Corpo de pesquisadora de 21 anos que caiu em rio enquanto coletava amostra de água é encontrado