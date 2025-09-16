Bienal do Livro Bahia anuncia novidades e terá mais dias em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:33
A Bienal do Livro Bahia fará o lançamento oficial de sua próxima edição no dia 18 de setembro, às 19h, no restaurante Bocado, no Centro de Convenções Salvador. O encontro será voltado para convidados e contará com uma intervenção artística da atriz Maria Gal, que dá vida a Carolina Maria de Jesus nos cinemas.
Reconhecida como um dos maiores encontros de literatura, cultura e entretenimento do Nordeste, a Bienal retorna em 2026 ampliada. A edição, inicialmente prevista para seis dias, terá sete, acontecendo de 15 a 21 de abril no Centro de Convenções.
“Estamos felizes e ansiosos em realizar mais uma edição da Bienal do Livro Bahia, que agora conta com 07 dias de evento, devido ao sucesso de público em 2024. Durante o lançamento oficial, iremos apresentar algumas novidades que o público já pode aguardar para a próxima edição”, afirma Tatiana Zaccaro, diretora geral da GL events Exhibitions.
Durante o lançamento serão revelados o conceito da nova programação e os nomes dos curadores responsáveis pela edição.
Na última realização, em 2024, a Bienal atraiu mais de 100 mil pessoas ao longo de seis dias, superando todas as expectativas e batendo recorde de público tanto do evento quanto do próprio Centro de Convenções Salvador.