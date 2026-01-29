Acesse sua conta
A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário

Jacob Palmer largou a universidade na pandemia e hoje comanda o próprio negócio com sucesso

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:00

Com apenas 23 anos, jovem mostra caminho sólido para outros jovens da Geração Z
Com apenas 23 anos, jovem mostra caminho sólido para outros jovens da Geração Z Crédito: Freepik

Abandonar a faculdade parece um risco, mas para Jacob Palmer foi a melhor escolha que ele fez. O jovem de Concord encontrou na elétrica um caminho sólido para a prosperidade financeira e pessoal. Ele agora lidera um negócio que cresce rápido e atrai olhares de toda a sua geração.

Jacob sempre foi reconhecido como um estudante dedicado e envolvido com diversas atividades escolares em sua cidade. Ele gostava de liderar e falar em público, preparando-se inicialmente para seguir o caminho acadêmico padrão. “Eu era um bom aluno”, revelou ele ao descrever seu passado de sucesso nos estudos, em entrevista ao portal norte-americano Fortune.

No entanto, a crise sanitária global mudou as regras do jogo e transformou as salas de aula. Palmer explicou que a escola ficou drasticamente diferente com aulas online e chamadas no Zoom naquele período. Ele sentiu que o ensino superior a distância era algo muito intangível e pouco atraente para ele.

Experimentando caminhos fora da sala de aula

Sem motivação para continuar no ensino remoto, ele decidiu explorar o mundo real através de diferentes empregos. Ele passou pela FedEx e por fábricas na zona rural antes de encontrar seu verdadeiro propósito profissional. “Percebi bem rápido que a faculdade online não funcionava para mim. Eu odiava”, afirmou.

O interesse pela elétrica surgiu de forma inesperada durante um serviço de manutenção na casa de sua família. O entusiasmo de um eletricista local chamou sua atenção e mostrou que o trabalho manual tinha valor. A partir desse contato, ele decidiu que seguiria uma rota prática baseada em etapas de formação.

A jornada de esforço para abrir a empresa

A trajetória começou com um cargo de aprendiz, onde o trabalho pesado era a rotina de Jacob Palmer. Ele ganhava pouco no começo, mas focava em aprender cada detalhe do ofício para garantir seu futuro. “Passei alguns anos só desembaraçando extensões e fazendo o trabalho pesado”, contou sobre essa fase.

Em 2024, ele conquistou sua licença e fundou a Palmer Electrical, alcançando lucros expressivos em pouco tempo de operação. Ele estabeleceu a meta de faturar 250 mil dólares anuais até o final do ano de 2026. “Meu foco principal ainda é continuar aprendendo e criar novas oportunidades”, disse ele com determinação.

O impacto da crise na visão dos jovens

O sucesso de Palmer ilustra uma tendência crescente entre jovens que evitam empréstimos estudantis caros e incertos atualmente. Esse grupo prefere profissões que oferecem licenças claras e uma carreira estável sem precisar de quatro anos acadêmicos. A busca por experiência prática superou o desejo pelo status de um diploma universitário.

Analistas sugerem que o cenário econômico atual favorece quem opta por especializações técnicas de curta duração no mercado. O recuo nas matrículas universitárias é uma prova de que a Geração Z valoriza a autonomia financeira imediata. Jacob é apenas um dos muitos que escolheram o caminho técnico para prosperar.

Faturamento crescente e planos para o futuro

Atuando sozinho, Palmer construiu sua clientela baseada em indicações e na confiança da vizinhança onde ele mora. Ele sente o peso da responsabilidade, pois sabe que sua renda depende inteiramente do seu esforço diário. “Se eu parar, os cheques vão a zero”, reconheceu ele sobre a pressão de ser chefe.

Para o futuro, ele aposta na internet como uma ferramenta para potencializar seus ganhos e sua marca pessoal. Ele deseja se tornar um influenciador no setor elétrico, criando vídeos que gerem receita extra via anúncios. “O Jacob do ensino médio estaria a enlouquecer agora”, finalizou ele ao observar suas conquistas.

