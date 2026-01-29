Acesse sua conta
Universo envia respostas hoje (29 de janeiro) para 4 signos que precisam de um 'alívio' mental

Da saúde respiratória ao descanso profundo, saiba como estes signos podem se renovar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:12

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo no dia de hoje é sobre correria. Para alguns signos, a transição lunar pede um olhar cuidadoso para dentro. Câncer, se você sentiu necessidade de ficar em silêncio, respeite esse chamado. O excesso de estímulos externos pode te drenar, e uma noite de sono profundo será o seu verdadeiro remédio espiritual hoje.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Touro e Capricórnio precisam olhar para o corpo físico. Os taurinos devem liberar as tensões do pescoço, enquanto os capricornianos precisam desacelerar na hora das refeições. O hábito de comer rápido por causa do trabalho pode prejudicar sua digestão. Mastigue com calma e saboreie o momento; seu corpo agradece o respeito ao ritmo natural.

Para Peixes, o bem-estar está ligado ao ambiente doméstico. Conversas sinceras em casa ajudam a "digerir" emoções que estavam guardadas no estômago. O alívio vem quando paramos de carregar o mundo e focamos no que é essencial. Faça pausas para respirar conscientemente e limpe sua mente de preocupações desnecessárias.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

