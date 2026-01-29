ASTROLOGIA

Universo envia respostas hoje (29 de janeiro) para 4 signos que precisam de um 'alívio' mental

Da saúde respiratória ao descanso profundo, saiba como estes signos podem se renovar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:12

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo no dia de hoje é sobre correria. Para alguns signos, a transição lunar pede um olhar cuidadoso para dentro. Câncer, se você sentiu necessidade de ficar em silêncio, respeite esse chamado. O excesso de estímulos externos pode te drenar, e uma noite de sono profundo será o seu verdadeiro remédio espiritual hoje.



Touro e Capricórnio precisam olhar para o corpo físico. Os taurinos devem liberar as tensões do pescoço, enquanto os capricornianos precisam desacelerar na hora das refeições. O hábito de comer rápido por causa do trabalho pode prejudicar sua digestão. Mastigue com calma e saboreie o momento; seu corpo agradece o respeito ao ritmo natural.

