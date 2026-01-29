Universo envia respostas hoje (29 de janeiro) para 4 signos que precisam de um 'alívio' mental

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:12
Nem tudo no dia de hoje é sobre correria. Para alguns signos, a transição lunar pede um olhar cuidadoso para dentro. Câncer, se você sentiu necessidade de ficar em silêncio, respeite esse chamado. O excesso de estímulos externos pode te drenar, e uma noite de sono profundo será o seu verdadeiro remédio espiritual hoje.
Touro e Capricórnio precisam olhar para o corpo físico. Os taurinos devem liberar as tensões do pescoço, enquanto os capricornianos precisam desacelerar na hora das refeições. O hábito de comer rápido por causa do trabalho pode prejudicar sua digestão. Mastigue com calma e saboreie o momento; seu corpo agradece o respeito ao ritmo natural.
Para Peixes, o bem-estar está ligado ao ambiente doméstico. Conversas sinceras em casa ajudam a "digerir" emoções que estavam guardadas no estômago. O alívio vem quando paramos de carregar o mundo e focamos no que é essencial. Faça pausas para respirar conscientemente e limpe sua mente de preocupações desnecessárias.